恒指公司日前公布季度檢討結果，加入百威亞太、安踏體育及美團，並剔除創始成分股太古A。恒生指數在1964年成立，當時有30隻恒生指數成分股，但將會留在指數中的便只有中電控股、香港中華煤氣、滙豐控股和電能實業。

恒生指數選出的是市值最大、最有代表性的公司，56年來，已經淘汰了接近9成公司，可見企業要保持長青是很困難的。

我入了廣告行31年，業界也發生了很大的變化。部分老牌廣告公司已經消失了，部分因為收購合併而換上了新名字。加上媒介市場的變化，廣告營銷出現了很多新品種、新名字。而行業生態變化，也令廣告變得更本土化，需要更快速的打法，造就了本地廣告公司的崛起。

未來還會怎樣變化？我沒有水晶球，不敢做甚麼預測，但我可以肯定的是，廣告這個行業並不會消失，而且會不斷變異。

企業由人組成，像所有有機體一樣，有生老病死。要求企業長生不老，永遠保持活力是不切實際的。我們只能保持運動，健康飲食，讓我們更健康和長壽，但歲月仍會在我們身上留下痕迹。

企業也可以像人一樣，趁年輕的時候繁殖下一代，讓企業的DNA可以一代一代傳下去，這就是我們集團成立眾多子公司的原因。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》