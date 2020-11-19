食米唔知米貴，同樣，吸氣才知氣有多貴？處理肺癌病人多年，當然曾用上不少氧氣，這是支持缺氧病人的基本手法，「oxygen at liter per minute」是常見醫療手段，缺氧較輕微者會用每分鐘一至二公升分量，嚴重起來便加至每分鐘五至六公升；若用到每分鐘十至十二公升仍未有起色，病人便可能需要呼吸機支援。

在公立醫院用氧氣猶如用食水，從未特別想過價錢問題，直到身受其好和其害時，才知道食米要知米貴。家人因肺炎住進私家醫院，三天過去，單是氧氣費用已超過二萬港元，醫生摸不着頭腦，便上網查看氧氣價錢。原來，家用氧氣有多種選擇，若以氧氣筒作準則，平均每公升約三毫，簡而言之，二萬元能買上六萬零六公升氧氣，平均每天二萬零二公升，即是每分鐘十五公升以上。這絕對不可能，唯一解釋是私家醫院以此謀取暴利。

私家醫院需有盈利，才能延續高質素醫療服務，這點醫生是同意的。但氧氣畢竟是基本需要，是缺氧病人的延命救星，合理盈利委實可以，但暴利卻不應該。香港氧氣公司供應全港大部分氧氣，其價錢和供應都極穩定，實在見不到有高價賣氧氣原因。

知道氧氣有多貴後，醫生學曉兩件事：第一是要節省用氣，既不會浪費食水，更不要浪費氧氣；第二便是考慮下次進醫院要自備氧氣，就如食晚飯自備紅酒，醫院可能要收「開瓶費」，但也比「肉在砧板」的感覺良好些？

下次到醫院巡房，定要提醒病人少吸兩口，慳得就慳啦！