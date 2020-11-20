疫情引發ESG投資熱潮 瑞士百達擁200年經驗成首選夥伴

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企業可持續發展指數前列企業 實踐經驗分享砥礪互進
長久以來，人類不斷尋求社會進步與經濟發展，卻不知不覺間對地球造成難以修復的破壞。幸好，在這數十年間，我們意識到在追尋經濟進步與發展的同時，也要注重社會和諧與環境保護，才能讓各行各業持續發展，成就雙贏。
以往，企業覺得業務營運與社會責任應該要分開處理，但自從「環境、社會和企業管治」（ESG）理念的出現，企業漸漸發現將環境與社會的責任納入業務運營的考量中，更能產生協同效應，有利於企業的持續發展。瑞士百達（亞洲）財富管理亞洲投資總監Evelyn Yeo表示，這個理念也在投資者中流行起來，「我們看到超高淨值客戶在其投資組合中，愈來愈喜歡增加ESG元素，因為他們相信懷有ESG理念的企業，其應對環境轉變的能力較高，盈利增長速度較快，長遠來看可為他們帶來更可觀的回報。」
重視ESG使企業更具韌性
2020年全球爆發疫情，更加反映到ESG對企業的重要性，很多注重ESG的企業能夠迅速應變，使其更具韌性，在經濟低迷時也得以存活，並且在市場反彈時更具復甦能力。Evelyn Yeo認為疫情不僅改變了企業的營運模式，同時也開創了新的ESG投資趨勢：「以往，投資者主要視ESG項目為控制風險的工具，但疫情使投資者更關注企業如何將更多的ESG元素融入營運之中，積極為世界作出貢獻，開闢新的發展道路。」疫情也令過去以盈利最大化為目標的投資取向，逐漸向重視穩定及安全轉變。希望該轉變不僅可以幫助投資者在未來危機中避免巨大虧損，同時也可為環境保護帶來更大影響力，讓世界變得更好。
瑞士百達資產管理（Pictet）一直對責任投資及ESG投資非常重視，在相關領域具有豐富經驗。早於2006年，瑞士百達已簽署聯合國負責任投資原則（UNPRI），如今，陸續有來自50多個國家的2,000個單位簽署了UNPRI，側面反映了瑞士百達的高瞻遠矚。
90年代已推出社會責任投資
「事實上，瑞士百達在90年代後期已經推出社會責任投資（Socially Responsible Investing）和環境策略投資，專營投資於應對環境和社會挑戰的企業。比如客戶可以通過我們的全球環境機遇投資策略，投資於有助保護地球而又受益於與環境保護而快速發展的企業。」具有215年發展歷史的瑞士百達，一心一意為客戶建立長遠的資產配置策略，責任投資正是一直以來長期推介的重點投資取向，幫助社會應對氣候變化和未來或會出現的更多環境問題。
目前，投資者對責任投資和ESG投資愈來愈有興趣，Evelyn Yeo認為投資者需挑選那些真正致力於解決環境和社會問題的公司，「只有具備確切ESG理念的企業，最終才能做到可持續發展，才值得投資者長遠投資。此外，另一個更有效的方案是尋找一個理念一致及可信賴的合作夥伴，並配合不同的投資策略提供多元化的ESG投資產品。」瑞士百達具備豐富的經驗與專業知識，同時也提供多元化的產品和服務，足以讓客戶在ESG投資領域中把握大量投資機遇，獲取回報。
瞭解更多關於瑞士百達的資訊 https://bit.ly/38QK0vc
（資料由客戶提供）