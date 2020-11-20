疫情引發ESG投資熱潮 瑞士百達擁200年經驗成首選夥伴

長久以來，人類不斷尋求社會進步與經濟發展，卻不知不覺間對地球造成難以修復的破壞。幸好，在這數十年間，我們意識到在追尋經濟進步與發展的同時，也要注重社會和諧與環境保護，才能讓各行各業持續發展，成就雙贏。

以往，企業覺得業務營運與社會責任應該要分開處理，但自從「環境、社會和企業管治」（ESG）理念的出現，企業漸漸發現將環境與社會的責任納入業務運營的考量中，更能產生協同效應，有利於企業的持續發展。瑞士百達（亞洲）財富管理亞洲投資總監Evelyn Yeo表示，這個理念也在投資者中流行起來，「我們看到超高淨值客戶在其投資組合中，愈來愈喜歡增加ESG元素，因為他們相信懷有ESG理念的企業，其應對環境轉變的能力較高，盈利增長速度較快，長遠來看可為他們帶來更可觀的回報。」

重視ESG使企業更具韌性

2020年全球爆發疫情，更加反映到ESG對企業的重要性，很多注重ESG的企業能夠迅速應變，使其更具韌性，在經濟低迷時也得以存活，並且在市場反彈時更具復甦能力。Evelyn Yeo認為疫情不僅改變了企業的營運模式，同時也開創了新的ESG投資趨勢：「以往，投資者主要視ESG項目為控制風險的工具，但疫情使投資者更關注企業如何將更多的ESG元素融入營運之中，積極為世界作出貢獻，開闢新的發展道路。」疫情也令過去以盈利最大化為目標的投資取向，逐漸向重視穩定及安全轉變。希望該轉變不僅可以幫助投資者在未來危機中避免巨大虧損，同時也可為環境保護帶來更大影響力，讓世界變得更好。

▲ Evelyn Yeo認為疫情也令過去以盈利最大化為目標的投資取向，逐漸向重視穩定及安全轉變。

瑞士百達資產管理（Pictet）一直對責任投資及ESG投資非常重視，在相關領域具有豐富經驗。早於2006年，瑞士百達已簽署聯合國負責任投資原則（UNPRI），如今，陸續有來自50多個國家的2,000個單位簽署了UNPRI，側面反映了瑞士百達的高瞻遠矚。

90年代已推出社會責任投資

「事實上，瑞士百達在90年代後期已經推出社會責任投資（Socially Responsible Investing）和環境策略投資，專營投資於應對環境和社會挑戰的企業。比如客戶可以通過我們的全球環境機遇投資策略，投資於有助保護地球而又受益於與環境保護而快速發展的企業。」具有215年發展歷史的瑞士百達，一心一意為客戶建立長遠的資產配置策略，責任投資正是一直以來長期推介的重點投資取向，幫助社會應對氣候變化和未來或會出現的更多環境問題。

▲ 透過瑞士百達的全球環境機遇投資策略，投資者可投資於有助保護地球而又受益於與環境保護而快速發展的企業。

目前，投資者對責任投資和ESG投資愈來愈有興趣，Evelyn Yeo認為投資者需挑選那些真正致力於解決環境和社會問題的公司，「只有具備確切ESG理念的企業，最終才能做到可持續發展，才值得投資者長遠投資。此外，另一個更有效的方案是尋找一個理念一致及可信賴的合作夥伴，並配合不同的投資策略提供多元化的ESG投資產品。」瑞士百達具備豐富的經驗與專業知識，同時也提供多元化的產品和服務，足以讓客戶在ESG投資領域中把握大量投資機遇，獲取回報。

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