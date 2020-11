《黃帝內經.素問》的「宣明五氣篇」,一早已講久坐傷脾。中醫角度認為,脾與肌肉相表裏,久坐缺乏運動令脾的運化功能減弱,而脾主肌肉,脾失健運則令肌肉失於氣血濡養,它是人體內免疫系統的最主力器官,用作「打仗」,如果脾虛,身體狀態就如老弱殘兵,不堪一擊。這久坐傷身的說法,相信很多朋友都聽過,但我們不知究竟有多傷,而我也以為自己有定時運動,自以為應該無甚問題,直至我讀到以下研究:

澳洲新南威爾斯進行了一項二十二萬人的研究,刊於《Archives of Internal Medicine》,發現每日久坐的人會增加早死風險,而關鍵在此處:即使他們每天也有運動!研究人員指出,每日久坐十一小時或以上的人,在之後三年內逝世的風險,較每日坐少過四小時的人多四成。報告提醒:每天做三十分鐘當然好,亦對心臟健康有幫助,但若做完運動後,其餘時間都是坐着的話,那其實對減少早逝的風險沒甚幫助,所以若想身體健康的話,除恒常運動外,關鍵是縮短坐的時間。原來,一般人餘暇時有九成時間都是坐着的,而平均花九點三小時坐着,甚或比睡眠時間還要長。是時候想想,哪些活動不一定要坐下來呢?如:看電視?上網?處理文書?告訴大家:我這篇文章,就是在家站着寫的。

現在很多公司都為員工在辦公室增設Adjustable Standing Desk(可調校站立式辦公桌),方便員工選擇站着或坐着辦公,那是很好的安排。美國學術醫學研究中心Cleveland Clinic Wellness Institute其中一名醫學主任Dr. Mladen Golubic說:「Sitting is the new smoking of our generation」(久坐對身體的傷害就如同這世代的吸煙行為),皆因久坐會造成高血壓、糖尿病、肥胖等問題。因此,想健康就不能再做梳化馬鈴薯(couch potato)了,而且在日常生活中,可走路時就不要站着,可站起時就不要坐下來。