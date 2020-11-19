《黃帝內經．素問》的「宣明五氣篇」，一早已講久坐傷脾。中醫角度認為，脾與肌肉相表裏，久坐缺乏運動令脾的運化功能減弱，而脾主肌肉，脾失健運則令肌肉失於氣血濡養，它是人體內免疫系統的最主力器官，用作「打仗」，如果脾虛，身體狀態就如老弱殘兵，不堪一擊。這久坐傷身的說法，相信很多朋友都聽過，但我們不知究竟有多傷，而我也以為自己有定時運動，自以為應該無甚問題，直至我讀到以下研究：

澳洲新南威爾斯進行了一項二十二萬人的研究，刊於《Archives of Internal Medicine》，發現每日久坐的人會增加早死風險，而關鍵在此處：即使他們每天也有運動！研究人員指出，每日久坐十一小時或以上的人，在之後三年內逝世的風險，較每日坐少過四小時的人多四成。報告提醒：每天做三十分鐘當然好，亦對心臟健康有幫助，但若做完運動後，其餘時間都是坐着的話，那其實對減少早逝的風險沒甚幫助，所以若想身體健康的話，除恒常運動外，關鍵是縮短坐的時間。原來，一般人餘暇時有九成時間都是坐着的，而平均花九點三小時坐着，甚或比睡眠時間還要長。是時候想想，哪些活動不一定要坐下來呢？如：看電視？上網？處理文書？告訴大家：我這篇文章，就是在家站着寫的。

現在很多公司都為員工在辦公室增設Adjustable Standing Desk（可調校站立式辦公桌），方便員工選擇站着或坐着辦公，那是很好的安排。美國學術醫學研究中心Cleveland Clinic Wellness Institute其中一名醫學主任Dr. Mladen Golubic說：「Sitting is the new smoking of our generation」（久坐對身體的傷害就如同這世代的吸煙行為），皆因久坐會造成高血壓、糖尿病、肥胖等問題。因此，想健康就不能再做梳化馬鈴薯（couch potato）了，而且在日常生活中，可走路時就不要站着，可站起時就不要坐下來。