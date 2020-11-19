百年老店迷思 必是金漆招牌？

筆者於本欄上一篇文章討論了百年家族上市企業以「退市」方式，來調整發展策略，文中舉了利豐在今年於香港交易所進行「私有化」，退出掛牌作為例子。本文從另一個角度，去探索華人家族「百年老店」的生存和發展問題。在家族企業領域，「百年老店」是一個經常被提及的話題，也是不少華人家族企業創辦人的目標和理想。究竟百年老店是如何打造？家族企業非要以成為「百年老店」為未來發展願景嗎？問題既有趣，又很值得探索分析。

筆者一直聚焦研究華人大型家族企業。從多年來按照追蹤式的研究結果發現，華人「百年老店」的數目其實並不多。換言之，華人家族大型老企業能夠「百年而不衰」，可以說是鳳毛麟角。筆者的研究總結華人「百年老店」包括李錦記、余仁生等企業的成功因素，主要有4項，列舉如下——

一，創業與創新精神並舉。以李錦記為例，經過它去一直集中經營醬料業務，但傳承到第四代，便進入了中醫藥和健康產品行業，「醬料」業務的範圍作出突破，這種在業務經營上的轉變，可謂相當巨大。目前，其經營的中醫藥和健康產品的年收入，數額比醬料業務還大。

二，具有效的全球化經營策略。嚴格來說，李錦記上述的業務「創新」之舉，也是風險分散化的考慮和策略。

三，公司能夠結合中西方的「文化精髓」，既保留了中國傳統文化的精髓；同時引入西方現代企業營運和管理之道和理念，產生更大的協同效果。

四，關於股權方面，這些「百年老店」多代傳承之後，由於子孫繁衍，甚至有妻妾多房，家族企業的股權已相當分散化。筆者的研究發現，成功的華人百年老店，到了「第三代」都實現了「股權再集中」。像利豐馮國經和馮國綸兄弟，購入其表兄弟的股權，此舉同時也是決策權力再集中，據此進行有效的重新發展定向和革新。

上述4點是筆者追蹤研究華人家族企業「百年老店」得以成功的發現和結論。

提到百年老店，一般人的印象似乎覺得「珍貴」、「難得」，尤其對家族企業主來說，也許覺得百年老店真的是一面「金漆招牌」，是追求和嚮往的發展之路。但這個一般性或固有的想法不一定「正確」，或者說不一定「可取」。這怎麼說呢？

很顯然，不是所有企業家都可以把生意打造成為「百年老店」。在此不妨先參看日本著名全球百年老店研究學者後藤俊夫教授，於9月26日在日本發布的全球百年企業最新數據。在後藤教授的「全球百年老店排名榜」，日本擁有全世界數目最多的百年老店，有52,328家之多，遠超其他國家的數目（5年前，這個數目是25,000多家）。排行榜前五名，繼日本之後，分別為美國（11,735）、德國、英國、瑞士。但中國卻完全排除在「排名榜」前10名之外，甚至前20名也不見蹤影。中國作為全球人口最多的國家，以及第二大經濟體，百年老店數目之寡，乍看起來也許令人有點訝異，但其實有個很簡單的原因，也有更深層次的原因。

華人家族企業 富不過三代？

在中國內地，由於1956年的「公私合營」政策，之前的私營企業變成了國有企業，直到1978年鄧小平提出的「改革開放」政策，家族企業才得以萌芽和發展壯大。至2020年，內地家族企業的歷史不過短短40年出頭，更談不上百年之業。這是為何中國百年老店排名不靠前的最重要的原因。但是，海外華僑約5,000萬人，規模也相當於一些歐洲大國的人口，但海外華人經營的百年老店，數目卻也屈指可數，華人家族企業似乎更為脆弱，更跳不出「富不過三代」的「魔咒」。這一點，也是筆者研究這個問題的初衷。

有不少華人家族企業的創辦人，對於一手哺育成長的企業始終不願意「放手」，像擁抱着「愛嬰」般的情懷，揮之不去，即使企業生意出現發展無以為繼的局面，也非要堅持擁有到最後一刻不可，不肯輕易將之脫手。這無疑也是華人家族企業常見之舉，充滿着「百年老店」作為其個人甚至是企業所追求目標和理想的堅持。

不過，筆者認為，百年老店不一定是所有家族企業創辦人都非要實踐不可的願景。為甚麼這樣說？事實上，百年老店並非人人可以成功打造。我們觀察到，以日本擁有逾52,000家百年老店為例，其中百分之九十五以上是規模很小的。連老闆在內，公司的職工只得5至10人左右，在這百年經營內，一般都是維持如此規模。可以說，這些百年老店成功的最重要的因素，是企業的規模相當小。

規模小不擴張 免受政治影響

當企業的規模小，牽動經營以外、屬於公共性質事態的範圍也相應小，因而不受到政治因素的影響。這一點也可以理解：當企業「大到不能倒」，就可能蛻變成為政治性或公共性的問題。日本企業百年老店數目多、規模小，在百年內專注於本業守成經營，專心一意，不謀擴張，只做「一件事情」，精益求精，得以造就眾多馳名海內外的品牌。

再者，不是所有行業都可以做百年老店。我們看到最多的例子，是做醬料生意的百年店舖，像香港的李錦記。很顯然，醬料是日常最普遍的用品，食用所必需，是銷售非常穩定的產品，故不會受到經濟周期所影響。日本的萬字醬油也是一個典型的百年老店例子，有400多年歷史。

工匠精神 產品內嵌秘方

此外，一些像剪刀、糕點等老店，產品內嵌了企業經營的獨家技術或秘方，有此條件，便更有發展成為百年老店的可能。筆者在香港常去的一間普通理髮舖，理髮師告訴我，他用的理髮剪就是專門從日本買來的，其他地方都買不到，一把剪刀價格上萬港幣，令人咋舌，也不得不讓人佩服日本的工匠精神。

換言之，規模小、產品屬銷售穩定的消費類，或產品內嵌獨家技術、秘方，便容易發展成為百年老店。清楚看到的是，不是所有企業創辦人都可以把哺育成長的企業打造成為百年老店，也不是所有行業都有條件可發展百年而屹立不倒。如果企業家致力於打造百年老店，或許可以從以上幾個方面布局。

另一方面，為甚麼非要做百年老店不可呢？觀察一下猶太人，經商長袖善舞，深諳商業經營之道，只要看看美籍猶太商人在美國經濟政治中的影響力，便可見一斑。但猶太人的百年老店多少家？其實「少之又少」，比華人企業百年老店的數目還少；但即使如此，也沒有阻礙猶太商人叱咤全球商界。我們從猶太人營商之道中，可以得到一些啟示。這些啟示是甚麼？囿於篇幅，筆者另文討論。

▲ 百年老店成功的最重要因素，是企業的規模相當小，於是不受政治因素的影響。（資料圖片）