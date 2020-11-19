華人3次選美總統敗北 還待歷史洪流

昨天說到愛爾蘭人是最早大規模移居美國的外來血統族群，繼愛爾蘭人之後，是德國人及中國人。歷史上，革命及戰火不時蹂躪德國，很多人避難遠走美國，尋求穩定生活。熱狗成為美國人今天聞名的快餐美食，都是拜造香腸有一手的德國移民所賜。

美國吸引移民，亞洲並非主要來源，畢竟開放政策更偏向歐洲白人。1848年淘金熱開始之前，華人移民極少，那一年加州發現金礦，想大家也聽聞後來出現的事。

淘金熱吸引各國人民為發財紛紛前往美國，數以百萬計德國人包括特朗普的祖父，及以萬計華人差不多同期漂洋過海去開礦，開始書寫在美國的移民史。繼掘金後，美國西部開發亦需要大量勞動力，連接東部和西部的太平洋鐵路開工，華工多了工作機會。然而任勞任怨的中國人，備受僱主青睞的同時，亦得罪了較早扎根的白人，主要是愛爾蘭人，因為華工接受比白人低的工資，搶了他們飯碗。

1873年經濟危機，失業人口大增，華工仍源源不斷到西部港口城市，令部分白人不滿，疾呼踢走華人，兩年後美國歷來首條針對華人的《佩奇法》（Page Act）出爐，以加州眾議員佩奇命名，名義上維護美國人婚姻道德，限制華人女性入境免當妓女，實質是種族歧視，開創針對特定群體立法不讓移民的先例。

民主黨總統初選 楊安澤不敵拜登

之後一年大選中，共和及民主兩黨都將矛頭對準共同敵人，同樣主張限制華人移民在當時的數十萬，不能再多。那些年名叫科爾尼（Denis Kearney）的愛爾蘭人出了名針對華人，巡迴演講造勢，叫囂「中國人必須離開美國」。1882年著名的《排華法案》問世，直至1943年被廢止前大約60年裏，全面封殺華人移民。華裔之所以在美國不及德國、愛爾蘭裔、以至意大利、猶太人多，因為排華，沒有排其他人。

若以人口比例來看競選總統的機會，也未輪到華人。根據2017年官方社區統計，若以種族劃分，黑人佔美國人口約16%。以外來血統群來分，全美最大是德國裔，有4,300多萬人，佔全國人口約13%；愛爾蘭人排第二，佔1成人口，有3,100多萬；美籍意大利人有1,600萬，猶太裔都多過華裔，據近年其他推算，全美約500萬華人，佔1.5%。

雖然華裔人口少，但華人曾選過總統3次。今屆有45歲的紐約企業家，長得有點像內地影星黃渤的楊安澤（Andrew Yang），參與民主黨總統角逐（請【按此】觀看「楊安澤參選片段」視頻），黨內初選不敵拜登宣布放棄。他是哥倫比亞大學博士，搞教育培訓有聲有色，又創辦非牟利機構，安排高材生接受在職培訓，幫助他們創業。這些學員成功建立公司後，提供數千就業機會，他因而獲得奧巴馬嘉獎。

然而，2020大選他的口號及政策被指劍走偏鋒，口號是「人性至上」，主張聯邦政府給每一個18到64歲的美國人，每月發放1,000美元「紅利」，讓人人維持基本生活，這筆錢加起來達到政府年度預算一半，錢哪裏來？他主張對人工智能和自動化企業徵收10%增值稅，因為他們奪走了工作機會。包括《紐約時報》等媒體不看好楊安澤，報道也漸少了。楊安澤似乎看得開：「特朗普70歲才當選總統，我才43歲呢，未來機會還多。」

在他之前，第一位選美國總統的華人是鄺友良（Hiram Leong Fong），1964和1968年兩次參選，是第一個在共和黨內初選獲得選票的亞裔候選人，引起一陣轟動。之前，祖籍廣東中山的他已創先河，當上首位華裔聯邦參議員，趙小蘭、駱家輝都是參政後輩。鄺友良小時候邊讀書，邊送報紙、在街頭擦鞋賺取學費，如願以償考入哈佛法學院，29歲獲法學博士。當年《排華法案》仍在實施，是對亞裔、華裔種族歧視嚴重的年代，華人博士沒人請，生不逢時沒氣餒。他自己開律師行，後來從商躋身富豪行列，再商而優則仕選議員。

鄺友良參選 華人政治「啞裔」不再

《排華法案》廢止後，華人能夠將中國親人接到美國，鄺友良可謂功不可沒。雖然在黨內總統初選止步，但參選令華人政治覺醒，低調、沉默從來不能讓華裔獲得真正尊重，只有積極參政主動把握話語權才能維護權利，就是華人圈子所說的不再只關心自己，做政治上「啞裔」，要像黑人高叫「Black Lives Matter」一樣，多發聲才有機會出一個華人總統。

愛爾蘭裔的甘迺迪、尼克遜、兩位布殊等，德國後裔的特朗普，當了史上第一的非裔奧巴馬，都在橢圓形辦公室待過。我不敢說美國會有華人總統，只是覺得根據歷史或然率，存在這個可能性。兩位華人參選，都沒有翻出浪花。是錢的問題嗎？不是。有人就會有錢，政治是看風駛𢃇的這麼一回事，當真命天子出現，資金自會從眾多金主的口袋移入競選帳戶；年輕的參議員奧巴馬獲垂青之後，有過這種體會。

一個人的命運，當然要靠奮鬥，但即使出了一位魅力非凡華人，也要看歷史進程，所謂天時地利，我估這幾年，不大會有華人總統。2024年「擔凳仔，霸頭位」遊戲早已開始，共和黨潛在參選人包括再戰江山的特朗普、幕後有科赫兄弟「大水喉」的蓬佩奧，民主黨有賀錦麗爭當首位女總統。

華人參選另一個障礙，是近年特朗普治下美國人對中國沒好感，試問有誰會投華人一票，讓祖先來自中國的人帶領美國？然而，以後還是可能的，只要順着時代洪流，一切皆可造就。