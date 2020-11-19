鼻咽拭子更準確 關口檢測應轉用

正當香港政府全力推動通關之際，香港恐怕又受到出現第四波疫情的威脅。最近1星期，找不到源頭的隱性個案悄然上升，而隱性傳播鏈亦不止一個，加上最近有證據顯示，新近感染的新冠病毒感染者帶有尼泊爾輸入病毒的基因排序，相信是由10月中出現的尼泊爾輸入個案，觸發本地傳播。

檢疫酒店分散 增隱性傳播風險

根據政府專家的建議，現時有必要再收緊隔離措施以減低傳播風險，亦有專家指出，出現第四波疫情，與現行檢疫措施做不到「滴水不漏」有莫大關係。首先，現時豁免檢疫的情況仍然較多，雖然現時入境人士在機場檢測結果呈陰性方可入境，但畢竟檢測結果並非百分百準確，必定有漏網之魚；加上入境人士的檢疫地點較分散，尤其是檢疫酒店分散在不同地區，而現時很多酒店有市民住宿度假（staycation），令酒店隱性傳播的風險大增。

香港早前已出現由staycation群組所引發的傳播鏈，雖然未必由檢疫人士直接傳播給本港居民，亦有機會由環境因素、物件等作為傳播媒介，但追蹤這些傳播鏈十分困難，故將入境檢疫人士集中在數間酒店，並限制這些酒店繼續接待其他公眾人士，對防疫政策來說較為穩妥。

現時在機場或關口進行的深喉唾液檢測，雖然準確度和鼻咽拭子相若，但與鼻咽拭子被動採樣比較，深喉唾液檢測較着重患者合作，總體準確度應較鼻咽拭子低。以先前全民檢測的經驗來看，由醫護人員主動採樣的鼻咽拭子檢測，感染風險並不高，故政府實在有必要將所有檢測轉為鼻咽拭子，以提高檢測準確度。

行政會議近日已通過賦予政府權力，要求特定群組進行強制檢測，包括疫情爆發處所內工作及生活的人士、從事特定職業人士、由醫生診斷懷疑染疫的求診人士等。這實在是遲來的春天。誠然，透過自願檢測所得出的結果實在差強人意，令本港遲遲未能清零，影響經濟及旅遊復甦，政府理應一早推動強制檢測。

強制檢測現時不需全港實施，應先為高風險人士，如高風險職業、高風險地區或屋苑等作強制鼻咽拭子檢測，高風險職業如司機更應定期檢測，如發現有人不配合，可以罰款甚至停牌的阻嚇性懲罰以儆效尤。在地區進行強制檢測，則可參考內地一些做法，在屋苑的必經出口設置檢測站，配合「安心出行」手機應用程式，協助居民盡力追蹤傳播。

私醫應警覺 檢測有病徵病人

至於現時私家醫生有機會錯過一些高風險病人，雖然政府並沒有硬性列明需進行檢測的標準，但私家醫生應時刻提高警覺，為有病徵或接觸史的病人安排檢測。至於沒有病徵的病人，如所住地區有隱性傳播鏈，或依靠「安心出行」的路綫圖發現有到過高危地方，亦應接受檢測。現時分布在全港的4個檢測中心，應考慮延長開放時間，讓有需要的市民下班後可作測試。

由於最近兒童上呼吸道病毒肆虐，感染數字激增，教育局亦宣布幼稚園將停課兩星期，很多幼稚園已和衞生署聯繫，分配檢測樣本瓶給家長，為子女進行檢測。由於幼稚園的小朋友大多小於6歲，深喉唾液採樣有一定困難，亦有幼稚園所提供的樣本瓶較一般為小，變相減低提供適當樣本的機會，影響檢測準確性。幸好是次上呼吸道感染爆發和新冠病毒不是混合發生，否則如幼稚園或小學學童感染新冠病毒，其感染的速度以及檢測的困難，將會令新一波的新冠疫情爆發得更加嚴重。

▲ 深喉唾液檢測較着重患者合作，總體準確度應較鼻咽拭子低，政府實在有必要將所有機場或關口的檢測轉為鼻咽拭子檢測。（資料圖片）