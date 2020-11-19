網購成趨勢 內循環潛力無限

正當近年全球政經環境加劇變化之際，中央公布的十四五規劃和2035年遠景目標，構建以國內大循環為主體的新發展格局，到2035年實現經濟總量或人均收入「翻一番」。筆者對國家前景有信心，但亦有挑戰。

人均收入破1萬美元 內需龐大

想發展，眼光離不開中國。中國是疫後唯一實現正增長的主要經濟體。按照中央的路綫圖，中國GDP在15年內提高1倍，意味平均每年經濟增長4.7%。目前，中國消費開支只佔GDP約40%，遠低於歐美以至香港，加上中國人均收入已衝破1萬美元，正步向高收入水平行列，並擁有4億中等收入群體，反映國家有龐大內需，潛力無可限量，將成為推動經濟穩步向前的主要「火車頭」。

過去，香港製造商大多數都將重點放在歐美和日本等傳統市場。而且，傳統上，品牌須預先訂造一定數量、不同款式的貨品，再在門市賣給消費者，很多時出現受歡迎的貨品不夠賣，兼積壓大量存貨賣不出，結果要割價出售。然而，隨着大數據和生產科技改進，品牌追求供應鏈最低生產成本已非最有效益。以需求主導，更適合新零售模式。

近日，筆者和海外業界人士交流時，他們對國內電商市場的生態模式很感興趣。

電商大數據 分析消費者喜好

首先，內地不少零售商，已愈來愈純熟地運用大數據，更好地協調生產和銷售。電商平台能夠為品牌提供大數據，詳細分析消費者的喜好和行為。舉個例子，雙十一預售期內，品牌以「款多量少」模式先落單，然後消費者特別追捧某一款式，品牌便追加定單，邊賣貨邊生產，減少存貨量。

科技的進步，亦令廠家可以最短時間應付雪片般的定單。以製衣為例，廠房設於內地，貨品瞄準中國市場，按需求加急單，無疑生產成本較東南亞國家高，但好處是生產效率高、能快速回應市場，更準確地生產受消費者追捧的產品，因此能節省庫存及割價出售的損失，從而帶來更大的效益。

在中美角力下，筆者了解到，一些外資公司都在探索離開中國的可能。然而，以紡織及製衣業為例，中國服裝市場預計在未來3年內超過美國，成為全球第一，兼擁有最完整、最有效的供應鏈。不論在市場、生產仍有無可比擬的優勢，每一間企業都值得思考一下當中的得與失。

剛過去的中國國際進口博覽會，習近平主席在致辭中提到，讓中國市場成為世界的市場。跨國企業亦對中國市場投下信心一票，有多間美國企業首次參展，又有海外連鎖服裝店宣布，計劃每年在內地開至少80至100家直營店等。筆者相信，未來中國對世界經濟發展，將扮演更吃重的角色，亦是不容錯過的發展機遇。

事實上，網購已成為零售的大趨勢，在世界局勢較為平穩下，跨境網購未來會加快擴張。作為品牌、廠家，必須學習適應疫情對全球零售帶來的顛覆性改變。