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家長多談「性」 免子女墮色情陷阱

評論版 2020/11/19

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本港一項調查發現，不少家長擔心子女在網上墮色情陷阱，但卻從未向子女談及性教育。本港裸聊（sexting）勒索案有上升趨勢，家長應讓性教育從家中開始，及早培養子女正確意識。

民建聯婦女事務委員會（委員會）進行的調查發現，82.5%家長擔心子女墮入網上色情陷阱，47.9%指自己從來沒有與子女談及性教育，主要是因為羞於啟齒、或覺得長大後便自然會明白。多達71.9%家長認為，現時學校推行性教育及德育不足。

首半年裸聊勒索案 超去年全年

委員會引述警方數字表示，今年首半年已錄得206宗裸聊勒索案，遠超去年總數171宗。此或與疫下兒童更多時間上網有關，家長不可掉以輕心，繼南韓爆出「N號房」事件後，本港今年6月也爆出類似案件，有不法分子以每小時1,000元的高薪引誘人們拍攝不雅片段，在網上聊天室內販賣，更以此要脅受害者不斷拍攝、甚至進行性交易，受害者多達逾300人。

立法會議員葛珮帆指，現行法例未能保護裸聊勒索受害者，例如拍下受害者私密照的人可因管有兒童色情物品被檢控，但受害者若非兒童，則暫未有相關法例保障。她亦建議政府加強學校性教育及品德教育。

裸聊在澳洲維多利亞州已被列為非法行為，任何人只要在未經他人許可的情況下散播其私密照，都可面臨2年監禁；若以私密照進行威脅，最高可判囚1年。裸聊亦融入當地學校性教育，政府法律部門專門為中學提供教材，及派員教導裸聊之害。

學校固然有責教性教育，但家長責任更為重大。加拿大安大略省政府一項研究發現，大部分（63%）青少年視家長為性教育知識的可靠來源，更有43%認為家長是這方面的不二之選。更甚者，學校課時有限，能否融入合適的性教育成為難題。

閱讀看電視 可借題發揮討論

萬事開頭難，家長不願與子女談性除因文化保守，更或因不知從何開始。美國計劃生育聯合會（Planned Parenthood）疫情期間提供教材及多項貼士，助父母與子女談性，例如可以在閱讀、看電視或電影時借題發揮，就浪漫等內容作討論。

時下不少家長已知悉手機及電腦有家長監控軟件及功能，現時更有軟件專門針對預防裸聊，例如一款名為SelfieCop的App，當兒童在手機發出照片及短片時，家長手機會自動收到一份拷貝。SafeToNet更可在辨識兒童是否用手機拍照功能自拍裸照，自動封鎖相機功能約20分鐘。

家長在科技應用方面難及新生世代，與其寄望於他人保護子女，更宜親力親為，而非斬腳趾避沙蟲。

家長應及早灌輸正確性知識，以防子女誤墮色情陷阱。圖為家計會推出的性教育兒童書。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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