  • 27°C
香港時間 : 20201119日 (四) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫苗要科學安心 藥企宜增透明度

評．析．天下版 2020/11/19

分享：

新冠病毒疫苗研發得如火如荼之際，繼美歐藥廠宣稱疫苗有效率逾90%後，中國藥企也取得進展，但市場反應迥異，相信與美歐藥企在測試過程中透明度高有關。疫苗要令人安心及有信心，講求科學及數據，中國藥企宜公開測試詳情，提升透明度。

滙報研發過程 解說讓人易明

近期疫苗好消息頻傳，美國輝瑞藥廠聲稱已為新冠疫苗收集足夠安全數據，將向食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。據悉，FDA考慮同時批准輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的疫苗，以及Moderna的疫苗。國際權威醫學雜誌《刺針》昨亦發表關於中國疫苗的同行評議論文，指科興生物研發的疫苗觸發快速免疫反應，適合在大流行期間使用，英國傳媒形容消息令人鼓舞。

根據世衞最新公布，當前全球有42款潛在疫苗，數目比6月的11款大增2.8倍，當中不乏是不為人熟知的小型新藥企研發，如BioNTech和Moderna。這兩家藥企率先取得進展，並獲得認可，箇中原因是在研發過程中保持高透明度，贏得市場信任。

兩家藥企一直跟足FDA的程序，即首兩個階段分別用動物和幾十人進行測試，證明有效才進入最後階段，涉及3萬和4.5萬志願人士臨床測試，以及長達兩個多月的跟蹤監測，了解接種兩劑疫苗後會否出現副作用。

雖然兩款疫苗仍未有最終測試數據出台，也未經外界同儕審核，但BioNTech已對外交代疫苗須在-70℃超低溫保存運送才確保質量不會變壞，而Moderna疫苗可用普通雪櫃冷藏，讓民眾對原本不知名疫苗的特性、功效和副作用，都一清二楚。

新冠病毒疫苗是新生事物，要多加解說，雖然各國都會特事特辦，加快疫苗的開發進度之餘，亦會考慮緊急使用授權，但藥企在研發疫苗時仍需講求科學，用數據來證明疫苗保護效用率高，接種後免疫保護力可持續多久，而且要安全，除了可能出現頭痛、接種處腫脹的副作用，不會有其他嚴重不良反應。更重要是價錢便宜，人人都可負擔得起，從而讓民眾有得選擇。

中國要贏信心 公開數據成果

中國和美歐藥企在研發疫苗的過程，其實背後折射出大國的軟實力。目前，中國有5款疫苗進入第3階段臨床測試，但暫未公布所有測試數據。國藥宣稱已為逾60萬人接種，沒不良反應，惟細節欠奉。

中國在控疫上有自己一套方法和標準，在實踐上可能成功，但現在要講科學，國際基於科學、客觀的數據及證據，才會接受及認同，所以應大力加強這方面的研究，公開數據成果，與國際水平作有效比較，才能加強國際的信心，融入甚至提高世界標準。

責任編輯：劉婉雯

欄名 : 社評

最新專欄文章 更多

失業率將見真章 港府須設法保飯碗
2020/11/18
失業率將見真章 港府須設法保飯碗
中國RCEP入局迎拜登 國際競鬥再起風雲
2020/11/17
中國RCEP入局迎拜登 國際競鬥再起風雲
痛下清零決心 大棒蘿蔔兼備
2020/11/16
痛下清零決心 大棒蘿蔔兼備
特朗普搞亂世界 反社會人格現形？
2020/11/14
特朗普搞亂世界 反社會人格現形？
第四波疫情一觸即發 港有預警無行動
2020/11/13
第四波疫情一觸即發 港有預警無行動
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 中國 外交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？