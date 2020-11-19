疫苗要科學安心 藥企宜增透明度

新冠病毒疫苗研發得如火如荼之際，繼美歐藥廠宣稱疫苗有效率逾90%後，中國藥企也取得進展，但市場反應迥異，相信與美歐藥企在測試過程中透明度高有關。疫苗要令人安心及有信心，講求科學及數據，中國藥企宜公開測試詳情，提升透明度。

滙報研發過程 解說讓人易明

近期疫苗好消息頻傳，美國輝瑞藥廠聲稱已為新冠疫苗收集足夠安全數據，將向食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。據悉，FDA考慮同時批准輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的疫苗，以及Moderna的疫苗。國際權威醫學雜誌《刺針》昨亦發表關於中國疫苗的同行評議論文，指科興生物研發的疫苗觸發快速免疫反應，適合在大流行期間使用，英國傳媒形容消息令人鼓舞。

根據世衞最新公布，當前全球有42款潛在疫苗，數目比6月的11款大增2.8倍，當中不乏是不為人熟知的小型新藥企研發，如BioNTech和Moderna。這兩家藥企率先取得進展，並獲得認可，箇中原因是在研發過程中保持高透明度，贏得市場信任。

兩家藥企一直跟足FDA的程序，即首兩個階段分別用動物和幾十人進行測試，證明有效才進入最後階段，涉及3萬和4.5萬志願人士臨床測試，以及長達兩個多月的跟蹤監測，了解接種兩劑疫苗後會否出現副作用。

雖然兩款疫苗仍未有最終測試數據出台，也未經外界同儕審核，但BioNTech已對外交代疫苗須在-70℃超低溫保存運送才確保質量不會變壞，而Moderna疫苗可用普通雪櫃冷藏，讓民眾對原本不知名疫苗的特性、功效和副作用，都一清二楚。

新冠病毒疫苗是新生事物，要多加解說，雖然各國都會特事特辦，加快疫苗的開發進度之餘，亦會考慮緊急使用授權，但藥企在研發疫苗時仍需講求科學，用數據來證明疫苗保護效用率高，接種後免疫保護力可持續多久，而且要安全，除了可能出現頭痛、接種處腫脹的副作用，不會有其他嚴重不良反應。更重要是價錢便宜，人人都可負擔得起，從而讓民眾有得選擇。

中國要贏信心 公開數據成果

中國和美歐藥企在研發疫苗的過程，其實背後折射出大國的軟實力。目前，中國有5款疫苗進入第3階段臨床測試，但暫未公布所有測試數據。國藥宣稱已為逾60萬人接種，沒不良反應，惟細節欠奉。

中國在控疫上有自己一套方法和標準，在實踐上可能成功，但現在要講科學，國際基於科學、客觀的數據及證據，才會接受及認同，所以應大力加強這方面的研究，公開數據成果，與國際水平作有效比較，才能加強國際的信心，融入甚至提高世界標準。

責任編輯：劉婉雯