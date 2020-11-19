科技X地產行業締造無限商機 打造香港創新經濟動力

科技發展一日千里，並廣泛應用於各行各業，協同效應之下，不同行業都獲得創新的觸發點，創出更多突破性的產品和服務，而科技融入地產業，就激發了地產科技（PropTech）的迅速發展。地產業是香港經濟的重要支柱，具有相當穩固的根基，科技的融入，正是讓地產相關行業再創高峰的靈丹妙藥。

地產科技支出預算持續增加

事實上，地產相關行業也一早研發引入各種科技於不同範疇，包括樓宇興建、銷售推廣，物業管理、維修保養等，科技結合地產，正帶領各個相關行業邁向新里程。早前有調查報告指，約有55%的受訪中國地產企業計劃於未來兩年，把地產科技支出預算增加10 - 30%，因為地產科技應用有助應對市場潛在風險，充份發揮長遠的資產價值。

地產科技項目眾多，包括雲端運算、大數據、人工智能、物聯網、建築資訊管理、室內導航、5G及區塊鏈等，各項科技項目互相緊扣、息息相關，可見科技與地產相關行業的發展潛力實在無遠弗屆。

為促進地產科技在香港的發展，香港科技園公司及會德豐地產特別請來多位專家作為講座嘉賓，包括奧雅納工程顧問奧雅納院士及可持續建築董事鄭世有博士，海闊天空創投創辦人及行政總裁文立，日立遠東有限公司香港事業推進室總經理張文傑，與業界在科研設施、創科融資、智能樓宇等範疇作深度交流。

在講座的討論環節，眾嘉賓將分享地產科技在亞洲區的發展趨勢和在香港的發展潛力，探討本地企業發展地產科技時遇到的挑戰、如何創造更多經濟價值與推動業務長遠發展，以及投資者在注資地產科技時會考慮的決定性因素。

本港創科公司的創業者、投資者及企業家，如欲把握地產科技的營商機遇，合力為香港注入創新經濟動力，就要馬上報名，名額有限，先到先得！

講座詳情

日期：2020年11月27日 (星期五)

時間：上午10時正

地點：網上直播

主辦：香港科技園公司、會德豐地產、香港經濟日報

主持：朱子昭先生

嘉賓：

鄭世有博士（奧雅納工程顧問奧雅納院士及可持續建築董事）

文立先生（海闊天空創投創辦人及行政總裁）

張文傑先生（日立遠東有限公司香港事業推進室總經理）

報名：https://bit.ly/hkstpxwheelock_proptech_hket_zh（名額有限，先到先得）

（資料由客戶提供）

