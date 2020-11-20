保險科技顛覆傳統生態 虛擬保險勢成行業趨勢？

香港的保險業發展至今已有逾百年的歷史，而業內亦有不少百年老字號的保險公司，但隨着資訊科技和保險科技的普及應用，虛擬保險愈受大眾認識和關注。或者，有人會覺得後起之秀難與行業巨人爭一日之長短，但憑藉創新科技與醫療專業，保泰人壽（Bowtie）成功在「香港保險業大獎 2020」中勇奪多個重要獎項，在一眾巨人中突圍而出。到底它有何獨特之處？

保泰人壽（Bowtie）作為全港首家獲發虛擬保險牌照的虛擬保險公司，透過聚焦「純保障」醫保產品，於有保險業界「奧斯卡」之稱的「香港保險業大獎 2020」中突圍而出，勇奪3項殊榮，包括傑出創意產品／服務——人壽保險（健康保障）、傑出數碼營銷策略2項大獎，以及傑出數碼科創大獎三甲之列。

創新「人性化」網上保險平台

誠然，近年一眾傳統保險均積極拓展綫上服務，但將保險產品放到網站上並不等同「保險科技」。眼見香港的保險科技遠遠落後於其他國家，Bowtie決意將科技帶入投保的每一個環節。就以其獲選為「傑出數碼科創大獎」年度三強的網上核保系統為例，該系統是全港唯一設有全面的網上核保程序，客戶只需沖泡一杯咖啡的時間，約3分鐘即可以完成整個核保，並即時得知是否投保成功。

據了解，這個快速核保程序全賴強大的數據庫，而該系統自成立以來已成功處理超過93%的保單，而此網上核保系統不僅大大提高了核保人員的生產力，亦令客戶更樂意投保！Bowtie以科技重塑客戶體驗，由投保、管理及索償等程序均可於純網上一站式管理平台進行。同時，更設註冊醫護及客服專員，以多種方式為客戶提供協助。

2020年，Bowtie每月的營業額均有約30%的增長，而壽險產品的網上直銷額更冠絕全行。此外，Bowtie亦於網頁瀏覽量及自願醫保保費多個範疇中獨佔鰲頭，贏得超過1萬位客戶的信任，足見其保險產品及服務已於保險市場上佔一席位，成為不少港人之選，擊倒不少大型保險公司的產品，由初創變成主流。

伺機而動 改變行業生態

無可否認，一家企業的成功關鍵往往離不開「天時、地利、人和」，而2020年的一場疫情正喚醒港人對健康及醫保的關注，Bowtie亦看準時機，順著市場趨勢全面進擊，例如以「自保時代」為主題，從多個數碼營銷層面切入市場，包括內容、品牌建立及網上營銷，現時每季取得超過200萬的網頁流量（自然搜尋），不只大大提升公眾對Bowtie品牌及自願醫保產品的關注，更成功令潛在客戶成為Bowtie的一份子，並獲選為今年傑出數碼營銷策略大獎的得主。

「疫情為香港所帶來的新常態，我們不僅明白『自保』的重要性，更開啟了一個全新的網絡時代。」Bowtie 聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝直言，新世代家庭對網上買保險的需求大大增加，而該公司對於能夠通過市場營銷，適時為港人提供保障方案，讓公司理念與香港的核心價值接軌深感榮幸。

由初創走向主流 源於保險初衷

現時香港市場上的保險產品種類繁多，但大部分是以投資產品為主。由於投資產品的佣金較高，中介往往偏向推銷含投資成份的產品，令市面上缺乏純保障產品，但保險的初衷原是保障投保人及其家人的生活所需。因此，Bowtie認為「純保障」的醫療保險產品最切合港人需要；加上保險科技興起，為市場帶來更多可能性，令營運成本大為降低。今年4月Bowtie先行「逆市減保費」，將自願醫保（標準計劃）0-75歲年齡層的男性及女性保費調整至全城最低。

自2018年12月成立以來，Bowtie先以「純保障」自願醫保為核心，堅持利用科技帶來可負擔的醫療保障，讓保險回歸為大眾提供保障的初心，於短短一年多再推出5款純保障產品，包括Bowtie人壽保、Bowtie危疾保、觸木保（意外醫療保險）、戰癌保（癌症醫療保險）及保泰團體醫療保險計劃。該公司聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示：「在自願醫保的基礎上，Bowtie旨為每位港人提供可負擔的醫療保障。作為保險業的一員，我們希望與大家同行，為客戶提供創新且高成本效益的保障。」

除個人保險外，由於深明中小企所面對的挑戰，故作為全港首個網上團體醫保產品，「保泰團體醫療保險計劃」為中小企提供一站式網上服務，由投保、帳戶管理、保費繳交以至索償均可於Bowtie網站完成，減省中小企的行政成本。

憑藉對市場及客戶的了解、對「純保障」產品的重視，加上保險科技的配合，令Bowtie能以平均每7星期推出1款全新保險產品的速度，顛覆保險業的生態，成功挑戰一眾業界巨人，為廣大市民展現保險產品和服務，以至保險業的無限可能。

▲ Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝(左圖右)與陳鯤宇(右圖右)分別從保監局代表手中接過「香港保險業大獎 2020」的獎項。

（特約）