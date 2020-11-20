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Tudor勇闖深海回顧歷史

副刊版 2020/11/20

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記得去年9月份受到香港的社會運動影響，不少品牌的大型活動都相繼取消，但Tudor卻於中環大館為重點新錶Black Bay Chrono S&G的誕生舉行了慶祝派對；今年香港面對的是疫症的挑戰，但

...

欄名 : Lux Living

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