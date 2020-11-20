Tudor勇闖深海回顧歷史 副刊版 2020/11/20 分享： 記得去年9月份受到香港的社會運動影響，不少品牌的大型活動都相繼取消，但Tudor卻於中環大館為重點新錶Black Bay Chrono S&G的誕生舉行了慶祝派對；今年香港面對的是疫症的挑戰，但 ... 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 2020/10/09 LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 2020/02/14 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA 2020/02/07 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA 米芝蓮3星壽司Araki攻港 殿堂級$4,000廚師發辦 2019/12/27 米芝蓮3星壽司Araki攻港 殿堂級$4,000廚師發辦 Macallan 有史以來陳年最舊的威士忌 2019/12/27 Macallan 有史以來陳年最舊的威士忌 鐘錶 消費資訊 消費種類 展覽 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入