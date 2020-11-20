街市商戶接入WeChat Pay HK 免裝硬件 快速開通 一掃即付

疫情遲遲未散，帶來前所未見的經濟寒冬，尤其一眾街市零售商戶，面對的挑戰比起其他商戶更大。因為市民覺得街市環境容易滋生細菌，而街市買餸又多數以現金交易，增加了直接接觸細菌的機會，因而更易受感染，令他們減少到街市買餸。

街市商戶面對嚴峻挑戰，也不能坐以待斃，必須勇敢克服逆境，尋找出路，才能化危為機，「疫」境突圍。與大部份零售商戶一樣，街市商戶的生路就是數碼轉型，例如安裝電子支付系統以適應新一代消費者喜愛以電子支付的消費習慣，亦可減少現金支付，一同抗疫。但街市商戶的資金與舖位空間有限，應如何進行數碼轉型呢？

三大優勢 安裝與使用一樣簡易

為協助中小商戶尤其是街市商戶數碼轉型，提升競爭力，WeChat Pay HK積極走進香港各區，投入更多資源支持本地商戶。除了食環署早前宣布為轄下的街市檔位提供5,000港元的一次性資助（用於接入非接觸式付款方式的安裝及服務費）*外，WeChat Pay HK亦特別推出街市商戶專屬優惠，鼓勵更多街市商戶使用電子支付工具收款。開通WeChat Pay HK收錢碼簡易方便，現為大家介紹三大優勢。

優勢1：免年費及交易手續費 + 500港元資助

成功成為WeChat Pay HK收錢碼的街市商戶，可獲豁免首年服務年費及首年交易手續費（每月交易額度50,000港元）。而在11月30日前成為WeChat Pay HK收錢碼的街市商戶，只要在60天內完成一單10港元或以上的WeChat Pay HK收款，更可獲WeChat Pay HK資助500港元。

優勢2：免硬件安裝

街市商戶在數碼轉型時，會憂慮要騰出額外空間及金錢安裝硬件系統，或需接駁電源供硬件使用，會造成很多不便。WeChat Pay HK收錢碼毋須商戶安裝任何POS等裝備，不會佔用空間之餘，商戶亦不用花費維護。成功安裝的商戶會獲發專屬二維碼收錢碼貼紙，商戶只需將之貼在當眼處讓消費者掃碼付款，亦可按需要自行編印，使用非常方便。

優勢3：T + 1清算

WeChat Pay HK收錢碼採用T + 1清算方式，即日的支付數目在翌日可立即清算，兼不設最低清算金額；結算後，款項亦會自動轉賬到商戶提供的結算銀行賬戶。街市商戶日日清數，一目了然，控制成本更輕鬆。

街市商戶或會擔心消費者未必會使用WeChat PayHK支付，所以為鼓勵更多消費者在街市用WeChat Pay HK買餸，WeChat Pay HK將會在11月尾開始推出優惠推廣活動，包括街市專享券禮包和街市專享印花，讓消費者與街市商戶皆可盡享電子支付的方便，去街市買餸唔使再擔憂喇！

想成為WeChat Pay HK收錢碼商戶，請即用WeChat掃描以下的code，進入WeChat Pay HK收錢碼小程序提交申請啦！

*合資格商戶需在2020年11月30日前提交公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃申請（索取申請表格方式：www.fehd.gov.hk/ 或親臨所屬街市辦事處）；成功申請後，連同WeChat Pay HK合約一併提交。

（資料由客戶提供）