企業可持續發展指數前列企業　實踐經驗分享砥礪互進

近年，香港的上市公司愈來愈重視環境、社會和管治（ESG）因素對業務的影響，除了是因為港交所的要求外，更因為不少企業發現在這方面投入資源，對企業的可持續發展能帶來正面的影響。

香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心（CBS）就本港及大灣區內的上市企業，在業務可持續性方面的發展和表現評分，在今年8月發布了第5屆「香港企業可持續發展指數」（Hong Kong Business Sustainability Index/HKBSI），及第1屆「大灣區企業可持續發展指數」（Greater Bay Area Business Sustainability Index/GBABSI），讓本地企業能借鑑在可持續發展方面有優秀表現的企業。

共享價值融入文化 聯合國目標成指引

要達至可持續發展，需要長遠的規劃，企業可以採納不同持份者的意見、成立委員會專責處理相關的工作。

在兩項指數中獲得「前驅者」評級的新世界發展有限公司（新世界）非常重視持份者的意見，以問卷、深入訪談等方式，收集他們就集團如何將2030願景融入可持續發展相關舉措的意見。新世界可持續發展主管鄧業煒認為，在指數的良好表現，與集團近年大力將可持續發展元素融入大灣區業務有關。評級結果也代表集團能夠將ESG全方位的考量，如減排、氣候變化相關風險、推廣藝術、文化保育等，並有效地融入集團生態圈內。

鄧業煒表示，在新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛的帶領下，集團的長遠目標是運用企業的力量回饋社會，與社會一同創造共享價值（CSV），而面對疫情帶來的挑戰，集團亦迅速調整ESG策略，例如開設本地口罩生產綫，免費派發口罩予香港的基層家庭及弱勢社群，同時優化綫上綫下客戶體驗、推出辦公室2.0方案等，令不同的持份者也能受惠。

▲ 新世界迅速調整ESG策略，開設本地口罩生產綫及推出創新的「自助口罩提取機」

新鴻基地產發展有限公司（新地）同樣系統地推動可持續發展的相關工作，早年設立多個委員會，以提升集團在各個可持續發展範疇的表現，近年亦在聯合國17個可持續發展目標中選取8個與集團業務及可持續發展策略最為相關的目標，研究這些目標如何推動業務持續穩健發展。新地在兩項指數中表現理想，集團認為指數有助企業明白業務決策過程優先考慮ESG的重要性，促使其不斷優化自身的可持續發展理念及方向。

新地本着「以心建家」的信念，在業務策略上秉承創辦人的宗旨，發展大型綜合項目。這種發展模式既服務物業住戶和租戶，亦顧及項目所屬社區的整體需要。新地亦主動了解社區所需，循三方面落實社區投資策略，包括推廣閱讀和教育、支持藉運動行善和健康生活方式，以及關懷弱勢社群。

▲ 新地持續提升旗下物業防疫和清潔水平，為市民提供安全又安心的工作和生活環境。

嘉里建設有限公司（嘉里建設）亦補充，聯合國可持續發展目標有助集團訂立發展路線圖。嘉里建設訂立了與聯合國目標一致的「2030願景」，當中包括了具體和可量化的目標，藉著持份者的參與，創造互相認同的價值。「2030願景」讓集團專注於推動創新，吸引和激勵員工，開拓新市場和機遇，以及為集團業務提供應對複雜可持續發展挑戰的一個契機。另外，嘉里建設亦透過參與業內的評估及相關指數，檢視自身的可持續發展表現，從而優化整體可持續發展策略。

在環境方面，嘉里建設將應對氣候危機列為集團可持續發展策略的重點之一，並將逐步制訂應對氣候風險的長遠減緩計劃。今年集團為多個投資物業進行氣候風險及脆弱性評估，深入了解旗下物業的氣候應變能力及極端天氣所帶來的負面影響抵禦力，如暴風、洪水及病毒傳播。而社會方面，嘉里建設由疫情初期開始已經透過不同渠道為基層人士伸出援手，包括捐贈食物及防疫物資。為了紓緩疫情對飲食業的嚴重打擊，集團更推出「工作體驗計劃」社區投資項目，為失業人士提供培訓和轉型就業的機會，成功完成培訓的人士更有機會加入集團的物業管理團隊。

▲ 為應對氣候風險，嘉里建設在香港嘉里中心試行氣候風險及脆弱性評估，並逐步將評估推行至各個投資物業。

視乎業務性質發揮專長 實踐事半功倍

在履行企業社會責任的過程，如果企業能夠在自己的專業範疇上加強發揮，可以帶來更大的效益。

在兩項指數均列入10強評級的信和置業有限公司（信和置業）認為，建築環境對身心健康有重大影響，期望將可持續發展與建築環境連結，利用空間設計和建築物提升身心健康，為持份者構建宜居、宜作、宜樂的社區。可持續發展是信和置業業務運營不可或缺的一環，藉着環環緊扣的6大範疇——綠色生活、健康舒泰、匠心設計、創意革新、文化傳承及連繫社群，實踐「建構更美好生活」的願景。

信和置業制定可持續發展願景2030，作為未來發展的重要藍圖及策略，同時致力於發展項目採納可持續建築標準，引入綠色科創意念及環保設施等，提升旗下物業環保績效。集團位於西貢的133 Portofino、何文田的St. George’s Mansions及黃竹坑 Landmark South等項目最近獲取《WELL建築標準 v2™》預認證，為香港首批榮獲該認證的住宅項目。此外，信和置業於2020年4月簽署加入聯合國全球契約成為簽署企業，為香港首批簽署的地產發展商之一，印證集團業務恪守誠信的承諾。為幫助基層家庭學童在疫情期間持續學習，集團聯同香港創新基金（HKIF）推行「一人一電腦」計劃，合共捐出逾1,000部手提電腦及流動數據卡。計劃亦與香港浸會大學合作，由大學生擔任導師，為學童提供網上學習支援。



▲ 信和集團位於西貢的全新項目133 Portofino為全港首個獲得《WELL ™》Core v2建築標準預認證的住宅項目。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪表示，恒生銀行植根香港，本着「以人為本」的信念，一直致力為香港建設更繁榮及可持續發展的未來。企業實踐可持續發展範疇甚為廣闊，可因應業務性質、資源、方針及社會發展等多方面制定發展目標。例如銀行藉着加強渠道收集持份者的意見及期望，從而持續在創新及科技上作出投資以配合社會發展及所需。在疫情期間，這正可回應大眾因需要保持社交距離而對數碼銀行服務急劇增加之需求，亦確保客戶及員工的安全和健康。此外在疫情下，恒生銀行迅速回應社會，為香港中小企及個人銀行客戶提供多項紓緩措施，例如延長還款期、還息不還本等，攜手應對困境，共渡時艱。

王美琪表示，企業的可持續發展需具備韌性，面對疫情的影響及經濟不穩定的情況下，仍然能夠履行其營運、管治以及對社區的承擔。恒生銀行明白在疫情下，全港學校停課或以網上方式學習，對於基層家庭而言可謂困難重重，學生或許缺乏基本的電腦設備，而家長亦需要為妥善安排照顧在家子女而憂心；為及時協助基層家庭的迫切需要，恒生捐贈合共港幣1,000萬元予聖雅各福群會，推出「友伴童恒」學童支援計劃，提供功課輔導、情緒支援和日托服務，讓超過3,500名基層學生及其家庭受惠。計劃亦增聘超過350名年輕人擔任導師，為青年提供工作機會。

▲ 恒生銀行推行「友伴童恒」學童支援計劃，提供功課輔導、情緒支援和日托服務。

支援員工在家工作 智能科技應對疫情

員工是企業的重要資產，關懷員工正是企業可持續發展的重要一環。金沙中國在疫情期間推出不同的措施，與員工同行。疫情爆發初期，在1月23日宣布向所有合資格全職員工發放績效獎金，以答謝團隊成員於過去一年的努力，並於3月起，調升合資格職級員工的薪酬，惠及全體超過29,000名員工。另外，為鼓勵員工於疫情期間留在家中，減少聚集，在員工醫療、人壽、保險等福利不變的情況下，由2月開始推行「自願休假獎勵計劃」，每申請一天休假，額外獲贈一天假期，其中一天有薪。

由於酒店的業務性質需要面對眾多訪客，金沙中國在衞生方面亦非常嚴謹，組織「衛生巡查小隊」每天於物業內數十個巡查點分時段日夜巡查，確保員工保持距離，沒有聚集。同時向員工提供口罩及擺放消毒搓手液，並安排員工分時段上班、增加員工巴士班次，確保載客量不超過一半，亦鼓勵員工自駕。

▲ 金沙中國在疫情期間推出多項措施，與員工同行。

此外，以技術和創新來改善業務流程和服務質素，減少資源損耗，提高安全性，同樣是可持續發展的一種體現。港鐵公司積極應對氣候變化、人口結構的改變、新技術的出現，以及如疫情爆發等新形勢，在日常的服務運作上採用智能型資產管理技術，協助提高鐵路服務的可靠程度。當中，包括為新設備安裝偵測器，並設立數據工作室，透過人工智能、物聯網及雲端計算進行維護分析，識別潛在故障，並在故障發生前採取行動。今年在啟德站將有5名機械人投入服務，提供行程查詢服務、在車站關閉後協助檢查車站設施狀態以及清潔車站。維修團隊亦於八鄉車廠使用「車底智能檢測機械人」協助檢查列車。

▲ 港鐵公司引入「雙氧水霧化消毒機械人」，在列車車廂內進行深層消毒工作。

在應對疫情方面，港鐵公司引入「雙氧水霧化消毒機械人」進行清潔消毒；列車車廂內採用光觸媒「納米銀二氧化鈦」塗層，防止病毒和細菌滋生；在列車、車站和商場加強抽風，加密清洗和更換空調濾網，以及安裝無接觸感應式升降機按鈕。

今年出現的疫情正正是對企業在可持續發展方面的考驗，從以上多間企業的例子可見，可持續發展及企業社會責任的實踐是非常多元化，當企業能夠迅速回應社會的需求，並以自身專長或引入科技力量應變時，能為員工、社會帶來更多的保障、支援和正能量。

(資料由客戶提供)

