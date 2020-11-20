Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出

香格里拉集團首次舉辦一連5日（11月24-28日）的「香格里拉美酒節」，打響頭炮是港島香格里拉大酒店Petrus舉行的6周年致臻名酒晚宴，但一餐飯每位承惠$34,888！不是吧？！這可以是一個人一個月

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