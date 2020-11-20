Petrus名酒晚宴每位盛惠$34,888 佳釀傾巢而出 副刊版 2020/11/20 分享： 香格里拉集團首次舉辦一連5日（11月24-28日）的「香格里拉美酒節」，打響頭炮是港島香格里拉大酒店Petrus舉行的6周年致臻名酒晚宴，但一餐飯每位承惠$34,888！不是吧？！這可以是一個人一個月 ... 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 2020/07/10 解構Macallan 拍賣會一枝獨秀之謎 美國白宮御用酒莊 Beaulieu Vineyard 2020/07/03 美國白宮御用酒莊 Beaulieu Vineyard 父親節好玩有心意禮物 威士忌╳干邑 2020/06/19 父親節好玩有心意禮物 威士忌╳干邑 Acker網上葡萄酒拍賣 香港紐約同獲佳績 2020/04/10 Acker網上葡萄酒拍賣 香港紐約同獲佳績 Coravin 令你達成獨醉夢想 2020/03/27 Coravin 令你達成獨醉夢想 香格里拉（00069） 酒店 酒店行業 葡萄酒 德國 朱古力 葡萄牙 香檳 波爾多 飲食資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入