3大時令日本蟹入饌 廚師發辦帶出秋冬鮮味 副刊版 2020/11/20 分享： 入冬蟹肥，尤其是日本蟹更是時令當造。位於尖沙咀的日本餐廳花晨月夕Kuno，便以日本3大名蟹，分別是皇帝蟹、松葉蟹及毛蟹，設計出限定的廚師發辦蟹套餐，令各位蟹癡一次過吃足3種蟹的真味。 此款名為「蟹逅冬瀛 ... 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 品味秋季茶宴 中法Fusion滋味 2020/11/06 品味秋季茶宴 中法Fusion滋味 東京米芝蓮2星天婦羅專門店 落戶香港四季酒店 2020/11/06 東京米芝蓮2星天婦羅專門店 落戶香港四季酒店 秋意漸濃品嘗時令鐵板料理 2020/10/23 秋意漸濃品嘗時令鐵板料理 Penfolds與香檳酒莊聯乘 2020 Collection醇酒與佳餚 2020/10/23 Penfolds與香檳酒莊聯乘 2020 Collection醇酒與佳餚 唐人館 x 上海灘 推出菊花主題菜 2020/10/09 唐人館 x 上海灘 推出菊花主題菜 飲食資訊 餐廳情報 日本 酒店 餐廳 尖沙咀 菜式 魚 米芝蓮 蛋 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入