3大時令日本蟹入饌 廚師發辦帶出秋冬鮮味

入冬蟹肥，尤其是日本蟹更是時令當造。位於尖沙咀的日本餐廳花晨月夕Kuno，便以日本3大名蟹，分別是皇帝蟹、松葉蟹及毛蟹，設計出限定的廚師發辦蟹套餐，令各位蟹癡一次過吃足3種蟹的真味。

此款名為「蟹逅冬瀛

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