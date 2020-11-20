一句「屁股指揮腦袋」引起熱話，相信當事人是想用通俗方式表達，一個人坐甚麼位置，就會決定或影響其思考角度和範圍。

但橫睇掂睇，此六字實難被解讀成100%褒義，面向公眾時，用詞令人可作別解（甚至跟原意相反），是自製中伏位。《紅樓夢》第四回這樣寫：「賈雨村斷案時想，原來當官沒別的訣竅，無非是看腦袋指揮屁股，還是屁股決定腦袋。」這是曹雪芹借賈雨村角色諷刺官場，故用「屁股指揮腦袋」去形容一個官員，要不令人誤會有弦外之音，要不令人啼笑皆非，最好可免則免。

美國匹茲堡大學及加州大學聖塔芭芭拉分校的兩名教授，在學術期刊《Evolution and Human Behavior》發表了一篇「屁股和腦袋關係」的文章。在一個逾一萬六千名參加者的研究當中，發現臀部大小與人的智力成正比，而且兩組人的智力差距伸延到他們的下一代。臀圍與腰圍的比例是關鍵：兩個圍度的差距愈大（即臀部會看上去顯得較大），智力愈高。

所以呢，準確一點說，用「屁股指揮腦袋」去表達「坐甚麼位置決定其思考的角度和範圍」這句話，理論上也不是必然的，皆因每人的屁股不同，智力也不同。不見得係人坐在高位，就即有聰明才智能勝任；毫無領導智慧者坐要位，如股患痔瘻，必致烏煙瘴氣、坐立不安，此類事情，古今中外俯拾皆是。

廣東俗語有句貶語：「腦袋生在屁股上」，乃形容人無腦。無論如何，至少在中文語境裏，屁股跟腦袋連在一起，通常貶大過褒，若原意是想表達相信某人坐上甚麼位置，就會用其位置的角度去思考的話，簡單用「在其位，謀其政」便可。

故事教訓我們：面向公眾，腦袋三思。