  • 28°C
香港時間 : 20201120日 (五) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屁股指揮腦袋

副刊版 2020/11/20

分享：

一句「屁股指揮腦袋」引起熱話，相信當事人是想用通俗方式表達，一個人坐甚麼位置，就會決定或影響其思考角度和範圍。

但橫睇掂睇，此六字實難被解讀成100%褒義，面向公眾時，用詞令人可作別解（甚至跟原意相反），是自製中伏位。《紅樓夢》第四回這樣寫：「賈雨村斷案時想，原來當官沒別的訣竅，無非是看腦袋指揮屁股，還是屁股決定腦袋。」這是曹雪芹借賈雨村角色諷刺官場，故用「屁股指揮腦袋」去形容一個官員，要不令人誤會有弦外之音，要不令人啼笑皆非，最好可免則免。

美國匹茲堡大學及加州大學聖塔芭芭拉分校的兩名教授，在學術期刊《Evolution and Human Behavior》發表了一篇「屁股和腦袋關係」的文章。在一個逾一萬六千名參加者的研究當中，發現臀部大小與人的智力成正比，而且兩組人的智力差距伸延到他們的下一代。臀圍與腰圍的比例是關鍵：兩個圍度的差距愈大（即臀部會看上去顯得較大），智力愈高。

所以呢，準確一點說，用「屁股指揮腦袋」去表達「坐甚麼位置決定其思考的角度和範圍」這句話，理論上也不是必然的，皆因每人的屁股不同，智力也不同。不見得係人坐在高位，就即有聰明才智能勝任；毫無領導智慧者坐要位，如股患痔瘻，必致烏煙瘴氣、坐立不安，此類事情，古今中外俯拾皆是。

廣東俗語有句貶語：「腦袋生在屁股上」，乃形容人無腦。無論如何，至少在中文語境裏，屁股跟腦袋連在一起，通常貶大過褒，若原意是想表達相信某人坐上甚麼位置，就會用其位置的角度去思考的話，簡單用「在其位，謀其政」便可。

故事教訓我們：面向公眾，腦袋三思。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

久坐如抽煙
2020/11/19
久坐如抽煙
勿做自私精
2020/11/18
勿做自私精
勿作豬隊長
2020/11/13
勿作豬隊長
口紅惹的禍
2020/11/12
口紅惹的禍
領袖要有3條A
2020/11/11
領袖要有3條A
職場文化 職場技能 領導能力 風險管理 利嘉敏

上一篇文章

夜來幽夢忽還鄉

下一篇文章

尼泊爾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？