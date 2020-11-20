疫情肆虐令香港飲食業雪上添霜，不少餐館面臨結業危機，能在逆市成長的新店實在寥寥可數，有此能耐者必有其過人之處，醫生有緣兩度邂逅這樣的新店，但據說想再找一席位便要等到明年。

Batard位於西營盤，未算高檔地段，這地方既是酒窩也是法式餐廳。說她是酒窩，正因她是美酒的安樂窩（由The Fine Wine Experience經營），這裏藏酒既闊且深，由普通價錢到天價、由舊世界到新世界、由十九世紀到二十一世紀，有點素質的都能在這裏找到，定價也算合理。

在酒窩裏享用美食，猶如跟心上人戀在被窩裏—色香味俱全，把美食引進酒窩裏，是來自新加坡的飲食界奇人，早年爆紅的Cepage正是他手筆。以前的Signature dish重現江湖，前菜必食是天使冷麵，以昆布調味再添上晶瑩通透的Kristal魚子醬，滿口是鮮，可惜只得兩口。

另一代表作，當然是燒雞，能把普通的清遠雞，以法星混合手法處理，才能昇華成極品。把雞在鹽水浸上一天後，再風乾一天，鹽份和時間令雞肉變得柔軟，加上不同醃料（獨門秘密未能披露），待客人落單即叫即燒，留下濃郁雞汁，便以海南雞烹調手法弄個雞油飯。這法式海南雞，實令人拍案叫絕，若法國總統到訪新加坡，醫生極力推薦以這道菜款客。無論環境有多壞，有心有力者仍能一枝獨秀。

▲ 法式海南雞（專欄作家提供）