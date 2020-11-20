《反斗奇兵》聖誕主題布置登陸3大商場

反斗夢幻嘉年華

迪士尼彼思人氣作品《反斗奇兵》，亦趁25周年在全港多個商場中亮相。東港城的「反斗夢幻嘉年華」，最矚目包括7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園，360度設有不同打卡位，如「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」、

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