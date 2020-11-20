《反斗奇兵》聖誕主題布置登陸3大商場 副刊版 2020/11/20 分享： 反斗夢幻嘉年華 迪士尼彼思人氣作品《反斗奇兵》，亦趁25周年在全港多個商場中亮相。東港城的「反斗夢幻嘉年華」，最矚目包括7米高超巨型雙層旋轉玩具樂園，360度設有不同打卡位，如「抱抱巨型毛茸茸勞蘇房」、 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 今日 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 最新專欄文章 更多 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 今日 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 半島酒店「半島承諾」 推出彈性入住安排 最遲10pm退房 2020/11/14 半島酒店「半島承諾」 推出彈性入住安排 最遲10pm退房 登馬灣大嶺頭 觀青馬大橋靚景 2020/11/14 登馬灣大嶺頭 觀青馬大橋靚景 西貢上窰古迹生態遊 尋隱世半月形堤圍 2020/11/13 西貢上窰古迹生態遊 尋隱世半月形堤圍 海洋公園星夜高峰Glamping 港島南無敵海景入眠 2020/11/07 海洋公園星夜高峰Glamping 港島南無敵海景入眠 香港 設計 商場 展覽 將軍澳 遊戲 AR 繪畫 玩具 上水 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入