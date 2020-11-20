迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景

聖誕還有個多月就到，今年未能出國感受白色聖誕，留港也能體驗童話般的佳節氣氛。今年多個商場與迪士尼聯乘，除了必去重頭戲《Frozen夢幻特展》，還有多個彼思動畫聖誕布置，有愛莎、安娜、胡迪及巴斯光年等與

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