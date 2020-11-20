橫濱高達主題園區12月13日開幕 副刊版 2020/11/20 分享： 日本動漫界的矚目盛事，莫過於橫濱的超大型高達主題園區「Gundam Factory」擬定今年7月開幕，但因疫情一再延期，官方就在最近為大家帶來好消息，宣布「Gundam Factory ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 2020/11/17 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位 2020/11/13 聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位 日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽 2020/11/10 日本多啦A夢博物館 登陸Google Map網上免費睇展覽 全關東最大無印良品東京有明 12月登陸台場 2020/11/05 全關東最大無印良品東京有明 12月登陸台場 捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起 2020/10/31 捷成假期推本地遊 包團遊每位$190起 疫情 日本 設計 AR 日圓 Cafe 高達 橫濱 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入