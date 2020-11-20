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橫濱高達主題園區12月13日開幕

副刊版 2020/11/20

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日本動漫界的矚目盛事，莫過於橫濱的超大型高達主題園區「Gundam Factory」擬定今年7月開幕，但因疫情一再延期，官方就在最近為大家帶來好消息，宣布「Gundam Factory

...

欄名 : 旅事通

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