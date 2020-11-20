過感恩與萬聖節 南瓜之外還有「特朗瓜」

下星期四是美國感恩節，相信大家也聽聞過它的起源，包括正面和陰暗一面的歷史傳說。感恩節和剛過不久的萬聖節，南瓜食物都是節日餐桌上不可或缺的，例如南瓜批、南瓜湯之類。在萬聖節裏還有南瓜燈，萬聖節源自前兩天本欄提到的愛爾蘭，南瓜燈卻是美國創出來的。

拜登和甘迺迪的祖家是愛爾蘭，愛爾蘭人是塞爾特人後裔，萬聖節原本是塞爾特人的儀式文化，加上怪誕民間故事交織出來，沿襲自另一節日。

數千年前，塞爾特人有個傳統節日--薩溫節（Samhain），在10月底，象徵收穫季結束冬天開始。人們亦相信，在薩溫節前夕通往靈界的大門會打開，亡靈來到人間混在人群，為避開不安份的亡靈，人們會穿上奇裝異服，在當地常見的蕪菁（turnip）、薯仔之類雕刻嚇人的人臉，希望能把外面的孤魂亡靈嚇跑。

後來，天主教及新教也將11月1日訂為萬聖節（All Saints Day），紀念所有被教會冊封的聖人，及應被封為聖人卻未被封聖的信徒。Halloween實際是All Hallows Eve的意思，Hallows指聖人，Halloween意思就是11月1日萬聖節的前一天晚上。不少人將Halloween等同萬聖節，是「恐怖」的誤會。

愛爾蘭人為美帶來萬聖節 塑南瓜燈

南瓜燈英文亦不是pumpkin lantern，而是jack-o'-lantern。在17世紀英國，對不知道名字的人通常就叫作Jack，於是不知道名字而拿着燈籠的人，或守夜人，就叫Jack-of-the-Lantern。

愛爾蘭民間故事說，吝嗇鬼Stingy Jack是一個令人討厭、喜歡惡作劇和酗酒的鐵匠。在幾十個故事版本中，有一個反覆出現的情節，說他曾經連魔鬼都呃，死後天堂拒收，地獄也拒之門外，但魔鬼仍有點可憐他，給他煤炭點燃蕪菁燈籠，從此他帶着燈籠遊蕩在天堂和地獄之間，jack-o'-lantern由此而來，也是10月31日萬聖節前夕Halloween的起源，人們在那夜裝扮恐怖並用蕪菁燈來嚇鬼。

19世紀，進入美國的愛爾蘭移民帶來了他們的傳統，包括萬聖節，並塑造了在美國的南瓜燈。原本雕刻蕪菁或蘿蔔燈的愛爾蘭人，發現在美國更容易找到南瓜，而且南瓜更大，比細小的蕪菁更易雕，亦更像人頭，於是選擇了南瓜為新寵，拋棄了舊愛蕪菁。

美國人說中國人常常生產山寨品，其實南瓜燈也是改頭換臉的山寨貨。由於美國文化傳播力大，南瓜燈傳回歐洲，曾經就有人不屑這種「文化入侵」，呼籲萬聖節別雕南瓜，雕蕪菁。

在雕刻角度來說，雕南瓜不需要擁有雕蕪菁那樣的精細刀工。香港人甚少會雕刻南瓜燈，美國不少小朋友自小也參與。不要看南瓜外表很硬，內裏實軟腍。首先，切掉南瓜莖或頂，在南瓜外皮畫上要雕的任何圖案，沿着綫條仔細雕割，最後在內裏放一枝蠟燭，或其他照明，點亮那個圖案。聽落不難，但講就天下無敵，做就有心無力，各位試試便知。

雖然在今天，普遍認為萬聖節是美國人的節日，但其實來自歐洲愛爾蘭，美國獨立之後大約100年，都很少有人過萬聖節，直至大批愛爾蘭人移民美國之後才開始。上世紀中之後，美國人愈來愈愛過Halloween，過法也愈來愈美國化。自艾森豪威爾以來，美國總統及夫人在白宮舉行的萬聖節活動，成為一項傳統。萬聖節來到美國，一些舊元素消失，例如利用蘋果占卜之類，被美國人自己的創意取而代之。今天的萬聖節，亦不是在南瓜雕刻臉孔那麼簡單，甚麼都可以雕。

搞怪雕刻 隱喻鐵窗後的侵侵

有人精雕細琢，走精緻風；有人選擇在搞怪路綫上愈走愈遠，例如會「嘔吐」的南瓜燈；政治題材亦應運而生，雕刻特朗普的人不少，事實上他的表情加上髮型，極具可雕性。有人發起雕「特朗瓜」，南瓜叫Pumpkin，特朗普是Trump，把特朗普雕在南瓜上，就是Trumpkin，「特朗瓜」。有的「特朗瓜」頗敷衍，就給南瓜隨便雕了個嘴，再放上一撮金色假髮在上面。有些雕刻則有微妙隱喻，鐵窗後的特朗普……。

想起來，特朗普此時此刻，和這個源自拜登愛爾蘭祖先的傳說也有點相通。Stingy Jack死後亡靈無處安頓，被禁錮住了，和大多數被困在人間的亡靈一樣，他可能大部分時間都在試圖嚇唬人類，聯繫特朗普4年任期所作的各種恫嚇……再者，Jack死後所處的狀態，給了他獨一無二的孤獨，不在人世，不在天堂，甚至都不能落地獄。漆黑中，只能靠一盞小小蕪菁燈照亮身邊，孤獨感之深重，非朋輩能感同身受。再看看特朗普，近期都極少公開活動日程了，不打高爾夫球時，在白宮內沒人知道他在做甚麼，若他數算着1月20日卸任日子快要來，而身邊律師團隊向他直言打贏選舉官司機會渺茫，想到世界上還有更值得做的事嗎？一年一度感恩節赦免火雞時盤算應不應該特赦定自己？那份油然而生的孤獨感……