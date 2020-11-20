爭議議案避免硬闖關 免再惹反彈

2020年7月9日，立法會以54票贊成，0票反對，三讀通過香港婦女的法定產假由10周加到14周，是為香港開埠以來最撕裂的一屆立法會，回復正常運作的先聲。無獨有偶，「佔中」結束後，另一項筆者曾經倡議，由政府提出而又順利獲得議會不同派系攜手支持，最終獲得通過的法案也是放假-就是2015年「中國抗戰勝利70周年」紀念的「愛國特別假」。

香港人生活壓力大，同時受惠於疫前「黄金十年」的收入增長，在飲食、旅遊度假的娛樂項目上，向來有着爆炸性的消費力。以筆者推動多年的馬球為例，疫情前招募的參加者多是20、30歲的年輕打工仔，去打一星期的馬球，消費兩三萬也面不改容，問題只是請不請到假去玩。

推動放假 振經濟不用公帑

與此同時，特區政府今日最迫切需要解決的問題，亦是在財赤困境中，找出「不用庫房撥錢也能振興經濟」、「動用社會資源，解決社會問題」的新方法。以香港人一放假就「大撒幣」的文化，最不擾民的方法就是可以放假。

而在議會層面，就算怎樣撕裂也好，今年7月的增加產假議案，竟然也可在零反對的跨黨派壓倒性支持下通過，其背後「避免擾民」的思想套路，其實也很值得今屆臨時立法會的成員，和相關的政府行政部門參考。

以新冠肺炎為例，其實至今全球已導致超過134萬人死亡，香港百多宗死亡個案，抗疫表現算不錯。如果主理衞生事務的技術官僚能參考「放假」議題，改變思維，執行上便能更得心應手。

例如在7、8月第三波疫情爆發初期，特區政府曾一洗3月時的頹風，迅速果斷應對，可是推出的兩大措施：食肆早、午、晚市全日禁堂食，以及室外公共場所全面強制戴口罩，運動和吸煙不獲豁免，引起社會反彈。

現在回顧，固然看得出政府「有殺錯無放過」的臨時措施或是有其必要，但亦無端破壞了市民與衞生官僚之間的信任。這其實更間接拖累了後來自願「全民檢測」市民的參與程度，最後只得178萬人參加，香港人口四分之一都未夠。

跨黨派共識議題 順水推舟

同樣道理，今年度的立法會烽煙四起，鑊氣極重，如果有些政治上無迫切性、而且不同派系都已有共識的民生議題，政府其實可以順水推舟推行，例如近日有報道指，議員大多認為應將電子煙和加熱煙分拆處理，重新審議，其實甚為合理。

事實上，不少地方及組織，包括台灣及世衞近日亦明確區分電子煙和加熱煙。香港政府如能務實處理，既反映政府尊重議會，順了民意，又顯示保護公共衞生的堅決，兩全其美。

政府應避免在社會未必能夠接受的方案上再硬闖關，以免重蹈第三波防疫措施「好心做壞事」的覆轍，無端引起社會反彈，連累其他無爭議性的實事也被拉倒。

▲ 政府應避免在社會未必能夠接受的方案上再硬闖關，以免重蹈第三波防疫措施的覆轍。（資料圖片）