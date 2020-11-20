重推租置計劃 一石多鳥紓民怨

近年世界各地出現愈來愈多社會抗爭運動，香港也不例外。民粹是個複雜的問題，可是也可嘗試從經濟學的角度來追本溯源，並尋求化解之道。

科技發展 擴闊收入不平等

首先，自70年代以來，科技發展改變了生產模式，少數高技術專才成為寵兒，中低技術工人則不受青睞，收入不平等遂逐漸擴闊。據我研究得出的數據，說明了新一代的收入不振。80後和90後的中學和大學畢業生，撇除了通脹的實質收入也會隨年資增長，但增速遠遜於50後和60後，歐美發達國也情況相若。80後和90後的加薪機會，比不上師兄師姐，這一代人自覺際遇不如理想，自然心情抑鬱。

全球化則助長了收入不平等，例如美國低技術工作可能流失到中國，但這成因屬次要，貧富差距擴闊的根本原因，仍是科技演變。以Facebook為例，它擁有20億名用戶，但僱員卻甚少，因此其龐大收益只有少數人能夠受惠。這不像60年代之前，科技發展能讓大部分人受益，社會較為平等。

房屋供不應求 樓價節節上升

另一方面，隨着城市蓬勃發展，發達地區的人口均流向都市，刺激房屋需求，地少人多已是都市通病，再加上發達地區有許多規劃和建築條例限制，要改變土地用途或增加地積比率，殊不容易。城市愈繁榮，流入的人口就愈多，房屋供應跟不上需求，樓價便節節上升。

比較1985年至今的私樓價格與住戶入息中位數，可發現本港住戶收入略有增長，但遠遠追不上樓價升幅。早年出生的人，收入較高可以負擔樓房；但年輕一輩收入較低，難以儲蓄，亦無法負擔天價樓房，只有做無殼蝸牛。

如是者，發達地區不只出現收入差距，財富差距更為嚴重。

事實上，現時私人物業業主與非業主之間的主要差距並不在於收入，而是財富--他們的財富差距可達30倍。這筆財資對99%的人來說，打工一輩子都望塵莫及，鬱悶心情由此而生。

房屋階梯廢武功 市民怨聲載道

香港的房屋階梯可分為4級：劏房、公屋、居屋、私樓，過去市民可拾級而上。但在1980至2020年期間，私樓售價大幅上漲，居屋價錢則升幅不大，如是者居屋住戶便無法往上爬，入住私樓，更遑論公屋租戶了；而公屋因土地不足，亦無法大量興建，輪候人士望屋興歎，整個房屋階梯猶如廢了武功。房屋問題病入膏肓，難怪市民怨聲載道，不滿情緒不斷累積，令社會變得躁動。

當然躁動的成因很多，並不是純粹只有房屋問題，只是當人們本來已經不快，一旦有其他不滿事件助燃，情緒便容易觸發，並催化出抗爭運動。

要解決問題，就要重建香港的房屋階梯，但可行辦法不多。選項一是壓低私樓樓價，但那可引致經濟衰退，而且物業是銀行資產的重要組成部分，壓低私樓樓價會造成金融風險，故這選項並不可取。

選項二是提升公屋和居屋的價值，縮窄它們與私樓的差距，市民便較有能力攀登房屋階梯。目前約有一半港人居住於公屋和居屋，他們都能受惠於這個選項。

具體做法是把公屋廉價出售給現有住戶，變相是一種政府資助的置業計劃。公屋住戶自此能夠享有房屋資源所帶來的財富和安全感，也有機會爬升房屋階梯。不論是公屋或居屋的合資格申請人士，政府都可讓他們以較低成本成為業主，一旦自置居所升值，他們也擁有可觀的財產。

簡而言之，是墊高公屋、居屋，令它們較貼近私樓，使未來的房屋階梯重拾正常面貌，香港人的財富不平等亦能收窄。

有人質疑出售公屋並不能解決房屋短缺問題，畢竟房屋數量並無增加，其實不然。租客和業主運用物業的方式不盡相同，租客運用房屋的效率較低，而業主則會加以善用。回顧歷史，1998年特區政府首次推出租置計劃，已將140,000個單位出售給公屋居民。這些被售出的單位，每戶平均人口達3.4人，至於仍然出租的單位，平均只住2.9人，相差0.5人。依此推算，把公屋全數推售，便能多住157,257人，等同多建50,000餘個單位，相當於兩、三年的落成量，數目不可謂不巨！

住戶人數不同有其原因，公屋租客如果一家居住，可能要繳雙倍租金，那不如讓子女搬出，租住劏房，一來他們作息會較方便，車費可省1、2千元；二來又可省下公屋2、3千元的加倍租金，如是者子女等同有4、5千元作為租住私樓的補貼，於是他們便去租劏房了，可見公屋租戶人數相對少的緣由。

半價出售公屋 助復興經濟

要是政府重推第二次租置計劃，可把公屋半價出售。如全數出售，將可增加4.4萬億元的財富，部分屬庫房收入，部分由居民享有。面對全球疫情，外圍環境無疑傾向負面，香港可能需要更倚賴本地消費和投資，這筆財資正是及時雨。

市民擁有了公屋，感受到自己擁有可靠的財富，不必節衣縮食，同時也可向銀行承辦按揭，套取創業資本。香港許多早期工業家前往大灣區（當時稱珠三角）設廠，也是憑藉抵押個人物業尋求創業資本，我們可借鏡歷史。如是者，出售公屋對復興經濟也是功效卓著。

總結而言，重售公屋將能對應財富不平等、收入下滑等問題，紓解社會怨氣，並振興經濟，一石多鳥，實在事不宜遲。盡管香港仍面對醫療、教育、政治等問題，但它們都更為棘手，唯獨房屋問題能夠透過租置計劃，快速收效，可謂本小利大。這也是筆者多年來熱衷房屋政策的初心所在。

▲ 把公屋廉價出售給現有住戶，變相是一種政府資助的置業計劃，公屋住戶自此能夠享有房屋資源所帶來的財富和安全感，也有機會爬升房屋階梯。（資料圖片）