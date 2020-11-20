酒店也限聚 Staycation減染疫

本港新冠肺炎疫情下興起Staycation，卻成了爆疫源頭之一，港府表示會監管酒店，應對違規情況。外國政府已推多種措施監管酒店業，本地亦有酒店用科技保障住客健康。

因應Staycation出現感染群組，港府由今日（20日）起將酒店及旅館納入須遵守防疫措施的處所名單，限制群聚的法例亦會由公眾地方延伸至此類場所，即身處酒店的人士也須遵守4人限聚令。

屢現感染群組 抗疫存漏洞

立法會醫學界議員陳沛然在本月初撰文指，近期逾40名確診患者中，逾半曾入住酒店，他直言不明白為何要Staycation。不過，疫下港人無法外出旅遊，本地遊及Staycation成為另一類的消遣選擇，這對維持酒店業從業者生計有一定意義。

部分市民未能保持社交距離，更甚者有人於酒店內開派對、逾20人團聚，對酒店職員的勸阻不予理睬，更令抗疫工作出現漏洞。酒店工會曾表示，當局僅以建議的方式無法起阻嚇作用。

在政府出手前，一些酒店已加強監管，例如規定房間不可超過3至4人，甚至張貼告示，提醒住客切勿開派對，違者可被取消預訂；亦有不准帶外來人士上房，住客需先登記身份證號碼。

新加坡對Staycation有嚴厲監管，要求有意推計劃的酒店進行登記，證明自己有能力貫徹當地防疫措施，包括控制入住密度（公眾空間每10平方米內只可以有1人）、疏散及預防群聚、強制使用接觸追蹤（contact tracing）技術、及加強清潔。

英國則將當地的6人限聚令延伸至酒店業，違者初犯可被罰200英鎊（約2,000港元）。當地更針對娛樂場所（例如酒吧）實施晚上10時的宵禁，強調必須在10時停止營運，而非最後落單（last order）。

若住客在Staycation期間疑似出現新冠病狀，酒店應如何處理？加拿大卑詩省政府的指引中，要求酒店將疑似染疫的員工或住客單獨隔離，並使用當地衞生部門提供的自我檢測工具，酒店亦需通知當局進行檢疫。

零接觸科技 部分酒店採用

零接觸科技在疫下有助減少交叉感染，本港部分酒店已有採用，例如希爾頓酒店為住客提供數碼鑰匙，住客可下載相關App，登入並選擇入住客房及數碼鑰匙，毋須與前台人員接觸便可取得門鎖密碼、自行入住。南灣海景酒店更使用一款名為Genie的送餐機械人，酒店員工只需將食物放入機械人的儲存格內、再輸入目的地，便可自動送到客人門前，而客人需輸入密碼才能取餐，令送錯的風險大減。

本港酒店業界已更重視疫下安全，住客亦應保持公德心，讓Staycation能夠成為較安全的度假之選。

▲ 有酒店在疫情下使用送餐機械人，有助減少員工與客人接觸而交叉感染。（資料圖片）