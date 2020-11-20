美冀聯歐圍堵 中國實利交友破局

拜登當選美國總統之後，多名重量級政治家開腔要求對華強硬，美國參議院更呼籲聯歐制華，皆因「區域全面經濟夥伴關係協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）簽署後，美國深感威脅，急須聯合盟友重訂貿易以至世界秩序標準，求遏制中國發展。中國近期加力開放，進一步敞開大門，藉經濟實利突破美國圍堵。

拜登對華政策 「3C」組合拳

美國參議院外交關係委員會發表報告，指中國已變成一個真正系統性競爭對手，美歐需要將此共識化為行動，建議取消中國在世貿的「發展中國家」地位、修訂世貿有關工業補貼的規定，並加強對中國的關鍵技術出口管制。

共和黨控制的參議院迫切祭出聯歐制華策略，與拜登遏華立場不謀而合。據拜登的助手透露，拜登的外交次序是「中國、中國、中國、俄羅斯」，對華政策不會像現任總統特朗普般只搞對抗，而是耍「3C」（Cooperation合作、Competition競爭和Confrontation對抗）組合拳，並在投資審查、情報分享及科技上，加強與歐盟合作來遏華。

中國與亞太14國日前簽署RCEP，打造佔全球GDP三分一的最大自貿區。由於美國被排諸門外，整個區域經濟體系的貿易規則、產業、數據和數碼貿易標準，都極可能令在區內最大經濟體的中國增大其影響力，美國擔憂今後在亞太區話語權大減。

這對二戰後制定世界秩序的美國而言是無法接受，拜登坦言，美國的經濟總量佔全球25%，美需聯合另外25%以上的盟友，共同制定規則，不容中國說了算。言下之意是中國須遵守美國所訂的遊戲規則，否則要付出代價。

兩位民主黨前總統也趁機開腔為拜登造勢，奧巴馬指中國一直違反貿易規則，若非2008年爆發金融海嘯，他早已對華發動貿易戰；克林頓則要求拜登與歐盟及國際機構合作，應對中國崛起挑戰。美國一些科網企也夥同歐洲和南韓同業合組6G聯盟，目的是先下手為強，主導未來6G標準。

由於歐盟佔全球經濟總量約22%，加上美歐在意識形態和價值觀較相近，並指稱及不滿中國對國企補貼及一些貿易措施，歐美在力求維繫西方價值主導世界局勢及經濟利益上，有合作遏華的空間。

華增開放力度 擴朋友圈共贏

面對美國不斷出招，中國正透過加大開放力度，廣交朋友來破局。國家主席習近平在APEC會議上釋放進一步開放和深化國際合作的訊號，強調中國早已同世界經濟深度融合，現在構建雙循環，並非是搞小圈子，而是進一步敞開大門，並更積極參與國際分工，為世界多國創造更多機遇。

中國向來不干涉他國內政，亦不以意識形態抹黑，而是以實利，透過相互合作，互利共贏，來改善經濟民生，爭取與更多國家及地區合作。因此RCEP所訂的規則較寬鬆，兼容力強，對發展中國家來說是十分吸引，絕不是美國那種強迫開放市場、要接受推行其政治宗教及文化的西方價值觀，才能令協議得以達成。

中國過去40年改革開放，讓人民生活大幅改善，是最好的示範，令發展中國家願與華合作，而不想選邊站。新加坡總理李顯龍坦言，只有少數國家願意加入反華聯盟，尤其疫下與華做生意，才有助盡快經濟復甦。隨着RCEP落地後，區內不少國家更寄望這自貿區重拾增長動能。

未來中美關係如何走，歐盟取態關鍵。事實上，世界經濟全球化潮流不可逆轉，中國積極擴闊「朋友圈」，謀求與國際體系深度融合，推展互利共贏，實利互助，廣交朋友。

責任編輯：劉婉雯