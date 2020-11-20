屈臣氏Black Friday全球購物節 買$800有機會贏PS5 行政人員版 04:00 2020/11/20 分享： 今個月27日就係一年一度嘅Black Friday，黛安聽朋友講，屈臣氏為咗迎接呢個黑色星期五，由即日起至本月29日，喺電子商店為「易賞錢」會員推出「黑五全球購物節優惠」，過千款健康、個人護理、嬰幼兒、彩粧同美容產品以低至半價發售！ 只要喺期內單一消費滿$800，再去Fb專頁玩遊戲，唔單止可以攞到$40優惠碼，仲有機會贏走PlayStation 5㗎，大家快啲去掃貨啦！ 本文轉載自《晴報》 ▲ 購物滿指定金額，仲有禮物送，例如送消毒搓手液、唇膏及潔膚啫喱等。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 摩天輪用AR科技提升體驗 邊玩邊欣賞維港歷史原貌 今日 摩天輪用AR科技提升體驗 邊玩邊欣賞維港歷史原貌 八卦名利場 - 朗豪坊大村雪乃作品展 以貼紙拼出日本地標街景 今日 朗豪坊大村雪乃作品展 以貼紙拼出日本地標街景 八卦名利場 - 長江集團捐助公益金 21度蟬聯籌款前3名 今日 長江集團捐助公益金 21度蟬聯籌款前3名 八卦名利場 - K11聯乘Jason Freeny藝術體驗店 過百款經典Art Toy任睇 今日 K11聯乘Jason Freeny藝術體驗店 過百款經典Art Toy任睇 八卦名利場 - 海港城Christmas Every Day 聖誕慈善熊傳遞善心正能量 今日 海港城Christmas Every Day 聖誕慈善熊傳遞善心正能量