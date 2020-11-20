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屈臣氏Black Friday全球購物節 買$800有機會贏PS5

行政人員版 04:00 2020/11/20

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今個月27日就係一年一度嘅Black Friday，黛安聽朋友講，屈臣氏為咗迎接呢個黑色星期五，由即日起至本月29日，喺電子商店為「易賞錢」會員推出「黑五全球購物節優惠」，過千款健康、個人護理、嬰幼兒、彩粧同美容產品以低至半價發售！

只要喺期內單一消費滿$800，再去Fb專頁玩遊戲，唔單止可以攞到$40優惠碼，仲有機會贏走PlayStation 5㗎，大家快啲去掃貨啦！

本文轉載自《晴報

購物滿指定金額，仲有禮物送，例如送消毒搓手液、唇膏及潔膚啫喱等。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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