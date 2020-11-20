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招攬想做老闆的人

行政人員版 04:00 2020/11/20

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我打工的時候，雖然沒有公司股份，但對於用公司錢，比現在更緊張，讓公司賺錢的慾望也比現在大。

我創業初期，便有朋友跟我說︰「你打工的時候當然想公司跟員工共享成果；當你自己做老闆，用自己錢，生意做大了之後，你的想法便不一樣。」我說一定不會，我用自己錢一定會比用其他人的錢更疏爽。

結果8年下來，我們生意做大了好幾十倍，我們的分紅制度由最初三分之一盈利給員工，到現在增加到4成；而早期的員工福利，現在仍然維持，即使員工福利開支也增加了好幾十倍。打工的時候，因為收了股東一份糧，反而不好意思讓他們少賺一點。

我知道我這種人比較罕見，大多數人是自己做老闆時才着緊，幫人打工時用公司錢便不手軟；公司賺不賺錢，只要不影響個人收入，便懶得理。我的一些老闆級朋友，便經常抱怨員工打工仔心態，缺乏積極性，沒動力為公司賺更多。

每當聽到這些抱怨時我便心想，公司賺多少，對他們有沒有影響呢？是否公司不賺錢，他們還是出一份糧；公司賺了錢，他們也未必有得分？所以我們的分紅制度，是公司有錢賺的時候，員工分的部分比股東還要多。

另外，我也堅持合夥人要有股份。我想招攬的，是想做老闆的人，而不是只想打份工。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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