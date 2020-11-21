80後農夫將農莊帶入城市 副刊版 2020/11/21 分享： 排列有序、色彩繽紛的園圃，由本地有機耕作組織Grow Something兩位80後創辦人兼農夫楊愷恩（Agnes）及吳家欣（Karen）提供專業意見而打造。她們在數年前投身農夫行業，希望透過將偏遠的農 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 今日 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 最新專欄文章 更多 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 今日 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 2020/11/20 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 《反斗奇兵》聖誕主題布置登陸3大商場 2020/11/20 《反斗奇兵》聖誕主題布置登陸3大商場 半島酒店「半島承諾」 推出彈性入住安排 最遲10pm退房 2020/11/14 半島酒店「半島承諾」 推出彈性入住安排 最遲10pm退房 登馬灣大嶺頭 觀青馬大橋靚景 2020/11/14 登馬灣大嶺頭 觀青馬大橋靚景 疫情 餐廳 美食 學校 商場 甜品 大自然 聖誕節 工作坊 節慶 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入