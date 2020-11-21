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80後農夫將農莊帶入城市

副刊版 2020/11/21

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排列有序、色彩繽紛的園圃，由本地有機耕作組織Grow Something兩位80後創辦人兼農夫楊愷恩（Agnes）及吳家欣（Karen）提供專業意見而打造。她們在數年前投身農夫行業，希望透過將偏遠的農

...

欄名 : 本地遊

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