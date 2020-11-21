逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 副刊版 2020/11/21 分享： 聖誕節無法出行旅遊，好彩本地商場燈飾亦出盡奇招吸客，同樣充滿節日氣氛。YOHO MALL聯乘櫻桃小丸子，以浪漫園林之旅為主題，室外打造逾10,000呎都市農莊，並有15米南瓜隧道引人注目。室內亦有特設 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 80後農夫將農莊帶入城市 今日 80後農夫將農莊帶入城市 最新專欄文章 更多 80後農夫將農莊帶入城市 今日 80後農夫將農莊帶入城市 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 2020/11/20 迪士尼聖誕布置亮相 《魔雪奇緣》展覽還原經典場景 《反斗奇兵》聖誕主題布置登陸3大商場 2020/11/20 《反斗奇兵》聖誕主題布置登陸3大商場 半島酒店「半島承諾」 推出彈性入住安排 最遲10pm退房 2020/11/14 半島酒店「半島承諾」 推出彈性入住安排 最遲10pm退房 登馬灣大嶺頭 觀青馬大橋靚景 2020/11/14 登馬灣大嶺頭 觀青馬大橋靚景 漁農業 餐廳 美食 商場 大自然 聖誕節 工作坊 農場 櫻桃小丸子 形點 YOHO Mall 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入