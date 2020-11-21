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逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕

副刊版 2020/11/21

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聖誕節無法出行旅遊，好彩本地商場燈飾亦出盡奇招吸客，同樣充滿節日氣氛。YOHO MALL聯乘櫻桃小丸子，以浪漫園林之旅為主題，室外打造逾10,000呎都市農莊，並有15米南瓜隧道引人注目。室內亦有特設

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欄名 : 本地遊

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