全球最細最輕Sony Alpha 7C 全片幅數碼相機

每當提及全片幅（Full-Frame）數碼相機時，不其然會讓人聯想到「又重又大部」。最近Sony推出的全新Alpha 7C（A7C）全片幅數碼相機，就打正旗號以全球體積最細小及最輕巧作賣點，同時兼具先進的AF自動對焦功能及高質素4K影片，如配合同樣是全球最小及最輕巧的FE 28-60mm F4-5.6標準變焦鏡頭使用，方便易攜，讓用家拍攝更得心應手。

Sony A7C機身大小為124.0 x 71.1 x 59.7mm，連電池重量僅有509克，基本上與早前推出的APS-C無反相機相若，重量亦僅比同廠的A6600多1%而已，是全球最細部及最輕巧的全片幅數碼相機。

雖然機身細細，但效能亦絕不失色，A7C具有2,420萬像素、35mm全片幅背照式Exmor R CMOS傳感器，以及BIONZ X影像處理器，可達至寬闊的15級動態範圍，ISO則由100至最高的51,200，並可擴展至204,800，就算在低光情況下亦能拍攝出低訊噪的清晰照片。

對焦方面，A7C有693點焦平面相位檢測點，並支援即時追蹤功能，半按快門鍵可持續追蹤動態主題對焦，更有針對人物及動物拍攝的實時眼睛自動對焦功能，只要在開啟Real-time Traking功能時，同時開啟「面部/眼睛優先自動對焦」（Face / Eye Priority in AF）功能，就能實時偵測及鎖定拍攝對象的眼睛及臉部，非常適合戶外拍攝用。而這功能更可用於拍攝人物的4K影片，讓攝影師可更專注創作。

Sony同時推出全球最細小、最輕巧的全片幅變焦鏡頭FE 28-60mm F4-5.6，有3個非球面鏡片元件，最近對焦距離為廣角0.3米至遠攝0.45米，僅重167克，兼備防塵及防水滴功能。而且有內對焦設計，讓用家在鏡頭長度保持不變情況下，進行對焦或近鏡拍攝，拍Vlog影片最方便。

作者：黃依情

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ Sony推出全新的全片幅數碼相機Alpha 7C，機身連電池僅重509克，是全球最細最輕。（淨機身$14,990、FE 28-60mm F4-5.6鏡頭套裝$17,390）（Sony提供）

▲ 新機有5級5軸防手震技術，就算在無腳架的情況下也可拍攝出銳利影像。（Sony提供）

▲ 在A7C上可找到A7SIII的全新反芒，對喜愛自拍的人或Vlogger來說，是一個不錯的拍檔。（Sony提供）

▲ A7C採用模仿汽車及飛機設計的單殼結構，除有全新的銀黑色外，當然有傳統的全黑色，同樣有型。（Sony提供）

▲ 全新的全片幅變焦鏡頭FE 28-60mm F4-5.6，同樣是全球最細最輕，僅重167克。（Sony提供）