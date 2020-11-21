蔚藍東岸全面睇 置業家居 2020/11/21 分享： 五礦地產旗下油塘蔚藍東岸位處市區，而且臨海而建，是項目的最大優勢。項目由4座住宅大樓組成，共提供688伙，實用面積237至2,136平方呎，戶型多元化，由開放式至4房。標準單位涉644伙，實用面積 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 今日 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 今日 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 今日 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 今日 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 最新專欄文章 更多 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 今日 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 首批將招標售 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 首批將招標售 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 今日 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 今日 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入