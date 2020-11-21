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蔚藍東岸全面睇

置業家居 2020/11/21

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五礦地產旗下油塘蔚藍東岸位處市區，而且臨海而建，是項目的最大優勢。項目由4座住宅大樓組成，共提供688伙，實用面積237至2,136平方呎，戶型多元化，由開放式至4房。標準單位涉644伙，實用面積

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欄名 : 封面故事

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