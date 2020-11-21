南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬

【其他市區新盤最新部署】新地及港鐵合作的南昌站上蓋匯璽III（匯璽第5期）回應市場需要，公布匯璽III價單第5號，新推出217伙應市，折實價$680.96萬起，折實呎價則高見$3.19萬。

新地副董事總

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