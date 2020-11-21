南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 置業家居 2020/11/21 分享： 【其他市區新盤最新部署】新地及港鐵合作的南昌站上蓋匯璽III（匯璽第5期）回應市場需要，公布匯璽III價單第5號，新推出217伙應市，折實價$680.96萬起，折實呎價則高見$3.19萬。 新地副董事總 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 今日 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 蔚藍東岸全面睇 今日 蔚藍東岸全面睇 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 今日 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 今日 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 最新專欄文章 更多 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 今日 市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 首批將招標售 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 首批將招標售 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 今日 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 今日 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入