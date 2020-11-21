【開放式】僅推14伙 折實呎價$1.8萬起

蔚藍東岸標準單位只有58伙開放式，首批單位推出近兩成半，涉及14伙，全數位於3座J室，實用面積271平方呎，向東北方，望鯉灣天下一帶景觀。定價$611.92萬

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