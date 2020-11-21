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市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起

置業家居 2020/11/21

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早前沙田大圍站上蓋柏傲莊銷售炒熱市場氣氛，多個新盤趁旺市出擊，爆發市區新盤大混戰。五礦地產旗下油塘蔚藍東岸本周開價，折實最平不用「5字頭」有交易。

市區新盤大混戰，3個新盤本周開價，勢要在新盤市場上分一

...

欄名 : 封面故事

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