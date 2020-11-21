市區新盤混戰油塘蔚藍東岸首推138伙 折實價$490萬起 置業家居 2020/11/21 分享： 早前沙田大圍站上蓋柏傲莊銷售炒熱市場氣氛，多個新盤趁旺市出擊，爆發市區新盤大混戰。五礦地產旗下油塘蔚藍東岸本周開價，折實最平不用「5字頭」有交易。 市區新盤大混戰，3個新盤本周開價，勢要在新盤市場上分一 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 蔚藍東岸全面睇 今日 蔚藍東岸全面睇 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 今日 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 今日 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 今日 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 最新專欄文章 更多 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 首批將招標售 今日 灣仔EIGHT STAR STREET僅設37伙 首批將招標售 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 今日 啟德MONACO主打中小型戶 有望12月推出 各戶型價單分析 今日 各戶型價單分析 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 今日 南昌站匯璽III加推217伙 折實呎價高見$3.19萬 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 今日 尖沙咀本木首批50伙 開放式折實$574.8萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入