整體工種合格 惟廚房鋁門漏水需執修【85分】 置業家居 2020/11/21 分享： 銀進工程及測試有限公司驗樓師劉少雄（Leo）早前驗收朗濤8A座中層D室、實用面積766平方呎的2房（連套房）單位。Leo指出單位的基本工種合格，但廚房鋁門有可能滲水、鋅盤滿水口去水速度較慢則扣分較多。 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 朗濤前臨吐露港 1房月租$1.4萬起 今日 朗濤前臨吐露港 1房月租$1.4萬起 最新專欄文章 更多 朗濤前臨吐露港 1房月租$1.4萬起 今日 朗濤前臨吐露港 1房月租$1.4萬起 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 2020/11/14 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 2020/11/14 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 2020/11/14 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 2020/11/07 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入