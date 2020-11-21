整體工種合格 惟廚房鋁門漏水需執修【85分】

銀進工程及測試有限公司驗樓師劉少雄（Leo）早前驗收朗濤8A座中層D室、實用面積766平方呎的2房（連套房）單位。Leo指出單位的基本工種合格，但廚房鋁門有可能滲水、鋅盤滿水口去水速度較慢則扣分較多。

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