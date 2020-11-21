朗濤前臨吐露港 1房月租$1.4萬起

鷹君旗下大埔白石角朗濤，位置臨近海濱長廊，近月陸續入伙，現時錄得最少3宗租賃成交。現時市場上約有42個租盤，每月叫租由$1.4萬至$5.5萬，呎租由$32至$45。

鷹君旗下大埔白石角朗濤位於白石角科研

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