朗濤前臨吐露港 1房月租$1.4萬起 置業家居 2020/11/21 分享： 鷹君旗下大埔白石角朗濤，位置臨近海濱長廊，近月陸續入伙，現時錄得最少3宗租賃成交。現時市場上約有42個租盤，每月叫租由$1.4萬至$5.5萬，呎租由$32至$45。 鷹君旗下大埔白石角朗濤位於白石角科研 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 整體工種合格 惟廚房鋁門漏水需執修【85分】 今日 整體工種合格 惟廚房鋁門漏水需執修【85分】 最新專欄文章 更多 整體工種合格 惟廚房鋁門漏水需執修【85分】 今日 整體工種合格 惟廚房鋁門漏水需執修【85分】 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 2020/11/14 曦蕓居 智能酒店式長者公寓 設施多元 照顧貼心 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 2020/11/14 維峯‧浚匯北角新晉 27伙放租 開放式$1.5萬起 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 2020/11/14 設曲尺窗賞景佳 惟現密集式花痕【獲90分】 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 2020/11/07 DONKI開幕配套趨完善 將軍澳南二手氣氛旺 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入