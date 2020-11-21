刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 置業家居 2020/11/21 分享： 【品牌效應】長實每年推售多個項目，趙國雄作為售樓部高層管理人員，難言每個樓盤都想買。但是近日出席名日•九肚山記者會，卻兩次提到對項目有興趣，自己都想抽（抽籤買樓），究竟何解看好樓盤。 趙國雄坦言，小時候 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 今日 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 今日 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 最新專欄文章 更多 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 今日 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 今日 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 2020/11/07 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 房屋供不應求 倡議加快農地審批 2020/11/07 房屋供不應求 倡議加快農地審批 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 2020/11/07 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 發展商 長實 趙國雄 九肚山 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入