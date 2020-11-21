刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅

【品牌效應】長實每年推售多個項目，趙國雄作為售樓部高層管理人員，難言每個樓盤都想買。但是近日出席名日•九肚山記者會，卻兩次提到對項目有興趣，自己都想抽（抽籤買樓），究竟何解看好樓盤。

趙國雄坦言，小時候

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