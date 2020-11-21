北角維港頌 全港首個5G住宅項目 置業家居 2020/11/21 分享： 【優質生活】5G科技漸漸成熟，多個發展商積極將5G技術引入旗下項目，長實算是首批「動起來」的發展商，繼旗下荃灣海之戀商場成為全港首個啟用5G的商場後，趙國雄透露長實旗下北角維港頌，將是全港首個使用5G ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 今日 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 今日 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 最新專欄文章 更多 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 今日 長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 今日 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 2020/11/07 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 房屋供不應求 倡議加快農地審批 2020/11/07 房屋供不應求 倡議加快農地審批 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 2020/11/07 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 香港 發展商 5G 商場 荃灣 北角 長實 海之戀 趙國雄 維港頌 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入