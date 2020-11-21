北角維港頌 全港首個5G住宅項目

【優質生活】5G科技漸漸成熟，多個發展商積極將5G技術引入旗下項目，長實算是首批「動起來」的發展商，繼旗下荃灣海之戀商場成為全港首個啟用5G的商場後，趙國雄透露長實旗下北角維港頌，將是全港首個使用5G

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