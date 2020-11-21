長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動

「香港人甚麽風浪未見過？疫情總有過去的一天，而住屋是長遠計劃，不會因為幾個月的疫情影響入市決定。」長實執行董事趙國雄指出，新冠肺炎疫情對樓市實際影響不大，未來樓價仍能平穩發展，只會窄幅波動。

趙國雄指出

...