長實執行董事趙國雄：料樓價平穩發展 僅5%窄幅波動 置業家居 2020/11/21 分享： 「香港人甚麽風浪未見過？疫情總有過去的一天，而住屋是長遠計劃，不會因為幾個月的疫情影響入市決定。」長實執行董事趙國雄指出，新冠肺炎疫情對樓市實際影響不大，未來樓價仍能平穩發展，只會窄幅波動。 趙國雄指出 ... 欄名 : 發展商專訪 相關文章 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 今日 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 今日 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 最新專欄文章 更多 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 今日 北角維港頌 全港首個5G住宅項目 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 今日 刻意打造名日‧九肚山 成較易進駐的豪宅 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 2020/11/07 新地副董事總經理雷霆：疫情緩和 料明年樓價可升5% 房屋供不應求 倡議加快農地審批 2020/11/07 房屋供不應求 倡議加快農地審批 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 2020/11/07 首重交樓質素 實踐全方位智優生活 疫情 新冠肺炎 銷售 發展商 樓價 長實 趙國雄 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入