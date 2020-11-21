定按計劃減息 供款穩定具吸引力

政府於今年2月發表的財政預算案，宣布與香港按揭證券有限公司（按證公司）合作，推出定息按揭試驗計劃（定按計劃）。定息按揭即指在供款期間，息率固定不變，在反映成本及風險溢價的情況下，一般年期愈長，利率相應增加。定按計劃於今年5月7日已接受申請，每宗住宅按揭貸款上限為$1,000萬。

日前，按證公司宣布將定按計劃的申請期延長一年至明年10月31日，並且因應市場的利率改變，將原有的利率－10年期2.55%、15年期2.65%、20年期2.75%，調整成10年期1.99%、15年期2.09%、20年期2.19%。

較P-Plan慳息 降利率風險

以10年期的定按計劃（利率1.99%）與現時浮息按揭計劃（H按及P按）作比較，現時一般新造H按計劃息率為H+1.5%，以11月2日一個月銀行同業拆息為0.32%計算，H按實際按息為1.82%，比定按計劃息率低17點子；如以現時新造P按或H按封頂息率2.5厘比較，定按計劃實際息率則可節省51點子。

環球央行持續推行寬鬆貨幣政策，美聯儲亦暗示直至2023年不會加息，料低息環境仍會維持一段較長的時間。不過，根據金管局最新數據顯示，今年9月份住宅按揭平均還款年期逾27年，仍處於較高水平。供款人於還款期間有機會經歷加息周期，因此定按計劃可助想穩定每月供款的人士於未來鎖定低息環境，減低利率波動的風險，並有更好的經濟預算。

$2,000萬以下物業適用 方便換樓客

除可控制財務預算，定按計劃的每宗按揭貸款上限為$1,000萬，即樓價$2,000萬或以下的物業可適用於此計劃，借款人毋須符合加息3厘壓力測試（但仍須通過供款與入息比率要求），因此可降低上車或換樓門檻。此外，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新數據顯示，今年第二及第三季發展商承造樓花按揭佔比均超過一成，定按計劃可讓部分早前使用發展商按揭（呼吸Plan）的業主更靈活轉按至銀行，避免因發展商提供的優惠期過後而須付較高的利息。

相信是次按證公司因應市場環境而調整定按計劃的利率，對樓市有正面支持的作用，並有利於香港金融體系的長遠發展。而合作銀行亦由最初7間增加至9間，相信未來將陸續有更多銀行接受及借款人申請定息按揭。如想了解更多定按計劃的資料，可直接與相關銀行作詳細諮詢。

▲ 現時有9間銀行提供定息按揭計劃，想了解更多資料，可直接與相關銀行作諮詢。（資料圖片）