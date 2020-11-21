新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起 置業家居 2020/11/21 分享： 新加坡優質物業的樓價近年明顯低水，環球投資者愈來愈多，升幅明顯。其中新加坡第10區全新豪華住宅項目Jervois Privé，起步價僅由港幣$900餘萬起。 新加坡第10區全新豪華住宅項目Jervois ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 2020/11/14 The Minato Residence 日資發展商打造 售價僅$100萬起 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 2020/11/07 坎培拉Embark位處傳統名校區 呎價$3,144可入場 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 2020/10/31 Langston Central鄰近商業園 專才滙聚支持租賃 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 2020/10/24 Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 2020/10/17 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入