新加坡Jervois Privé坐落核心地段 戶戶連車位售$900餘萬起

新加坡優質物業的樓價近年明顯低水，環球投資者愈來愈多，升幅明顯。其中新加坡第10區全新豪華住宅項目Jervois Privé，起步價僅由港幣$900餘萬起。

新加坡第10區全新豪華住宅項目Jervois

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