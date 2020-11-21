London Design Festival 2020 反思當下‧前瞻未來 置業家居 2020/11/21 分享： 英國於疫情反彈前，如期於9月12舉行第18屆倫敦設計節（London Design Festival）。擁有近六分之一人口從事創意產業的倫敦，在大時代及新常態下，更相信不斷探索才會發現生存的可能性。9 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 實驗性企劃《Connected》 在家工作新常態 今日 實驗性企劃《Connected》 在家工作新常態 最新專欄文章 更多 實驗性企劃《Connected》 在家工作新常態 今日 實驗性企劃《Connected》 在家工作新常態 Affordable Online Art Fair 2020 不一樣的藝術之旅 2020/11/14 Affordable Online Art Fair 2020 不一樣的藝術之旅 編輯推介 2020/11/14 編輯推介 閣樓偷位法 空間一變二 2020/11/07 閣樓偷位法 空間一變二 加建閣樓小貼士 2020/11/07 加建閣樓小貼士 展覽 新冠肺炎 英國 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入