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London Design Festival 2020 反思當下‧前瞻未來

置業家居 2020/11/21

分享：

英國於疫情反彈前，如期於9月12舉行第18屆倫敦設計節（London Design Festival）。擁有近六分之一人口從事創意產業的倫敦，在大時代及新常態下，更相信不斷探索才會發現生存的可能性。9

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欄名 : 家居頭條

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