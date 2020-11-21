OSIM其他新貨推介

【推介一：】OSIM uGlow美容按摩系列打造女神肌

OSIM破天荒推出美容產品系列uGlow，以聲波潔面器、美顏離子導入機、亮眼筆及美顏保濕機，一次過解決「口罩肌」煩惱。當中，聲波潔面器採用混合式粗

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