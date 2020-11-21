Tsum Tsum迷好消息！OSIM再度聯乘迪士尼，推出4款Tsum Tsum卡通款式uSnooz隨身按摩頸枕，可輕抱你的肩頸、腰背與大小腿，進行震動式按摩。壓軸介紹OSIM首個美容按摩系列uGlow

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