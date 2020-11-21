旅客量非就業保證 需助零售從業員轉型

本港旅遊業一度蓬勃發展，帶動零售市道暢旺，為行業帶來大量就業機會。然而，近年旅遊業表現反覆，盡管數年前旅客人次止跌回升，也不保證能創造更多職位。即使疫情好轉，零售業的就業狀況恐怕亦難復舊觀。

零售業發展與旅遊業的興衰息息相關，根據智經的研究，旅遊業與就業方面的關係，可從早期（2000至2014年）和近期（2014至2018年）兩個階段進行觀察。

自2000年開始，訪港旅客人次逐步增長，雖然於2003年因沙士疫情輕微下跌，但於同年7月實施的「個人遊」計劃，吸引大批內地旅客來港，令2004年整體訪客量按年暴升約4成。

至2009年，內地實施「一簽多行」政策，便利深圳居民訪港，令這類旅客逐漸成為訪港旅客的主體，在2012年達983萬人次，佔所有個人遊訪港旅客的42.5%。這批旅客大舉赴港購物，創造零售業的榮景，行業的就業人口亦告大增。在2000至2014年間，與入境旅遊相關的零售業就業人數，由2.85萬人增至11.2萬人；佔入境旅遊總就業人數，則由32.5%升至46.7%。

改簽一周一行 內地客連年減

不過，上述境況及後轉變。在2015年，為解決「一簽多行」帶來的承受能力及水貨客問題，內地改為簽發「一周一行」簽注，內地旅客人次隨即由2014年的4,725萬，持續下降至2015年的4,584萬，以及2016年的4,278萬。

旅客人次下降，伴隨的是旅客購物消費減少。過夜及入境不過夜旅客的「購物」消費，由2014年的2,089億元，降至2018年的1,671億元，跌幅達五分之一。旅客人均消費亦告下降，過夜旅客人均消費由2014年7,960元降至2018年6,614元，入境不過夜旅客則由2,413元降至2,198元。

雖然本港旅遊業在2017和2018年踏入重整期，旅客人次和消費均有回升，但相關行業的就業人數卻未見增加，按年分別下跌0.9%和微升0.4%。而受到港元升值、旅客消費意慾和開支減少等因素影響，本港零售市道不振，導致與購物消費相關的職位嚴重流失。在2018年，入境旅遊的就業人數為22.53萬人，較2014年的24萬減少了1.47萬，當中零售業佔1.18萬。

旅客消費 恐20年以來最差

以上數據反映，即使旅遊業回暖，零售業的就業狀況也沒有回到風光時期。今年7至9月的「與消費及旅遊相關行業」（即零售、住宿及餐飲服務業）失業率升至11.7%，是繼2003年沙士以來的新高。智經預計，2020年訪港旅客人次及總消費將會是20年以來最差，即使2021年稍有回升，亦未能回復至疫情前的水平，旅遊業要重生，可謂難上加難。

當旅客量再非零售界別的就業保證，本港旅遊業又備受疫情衝擊，協助從業員轉型，理當成為當局的重要工作。其中一個工作方向，是促進旅遊業整體轉型，讓本來專門做遊客生意的零售業從業員，可以轉投其他界別。

與政府學界協作 培育深度遊人才

現時，官方及坊間都有舉辦深度遊行程，其特色之一，是需要一些熟悉香港本土文化及自然環境的導賞員，協助旅客的行程中增長知識。本港不少非牟利機構目前有提供相關培訓課程，例如聖雅各福群會舉辦的自然與文化深度旅遊證書課程，以及長春社文化古蹟資源中心定期開辦的文化歷史導賞員訓練課程，培訓社區人士成為文化導賞員。智經認為，業界及相關私營機構可以與政府及學術界協作，加強人才培育，配合行業轉型。

除了在行內轉型，目前其他界別也有不少工種缺人。根據政府統計處最新公布的《就業及空缺按季統計報告》，截至今年6月，「社會及個人服務」行業的職位空缺最多，共有11,648個，當中包括公共行政、教育、人類保健及社會工作活動、藝術、娛樂及康樂活動等工種。

以人類保健及社會工作活動為例，社署舉辦的「青年護理服務啟航計劃」、僱員再培訓局舉辦的「護理員基礎證書」，以及職業訓練局提供多個與安老業培訓相關的學位、高級文憑、文憑及證書課程等，都鼓勵不同人士投身安老及康復護理服務相關行業，有意轉行的從業員可參與相關工作的培訓，在其他領域發展。

總括而言，目前全球疫情仍未明朗，旅遊業持續受挫，連帶與消費及旅遊相關行業亦大受打擊。政府有必要聯同業界，為受影響的從業員提供支援，讓他們保住「飯碗」之餘，同時協助旅遊業轉型。

▲ 為解決「一簽多行」帶來的承受能力及水貨客問題，內地在2015年改為簽發「一周一行」簽注，內地旅客人次隨即下降，購物消費亦減少。（資料圖片）