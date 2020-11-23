藏兄弟說，他們確不需要常洗澡。問起那些洞穴中打坐的僧人，他說根本上不需吃甚麼，身上也沒甚麼氣味，因為新陳代謝降低，沒有排泄，甚至透着一股香氣。

有一位誠心信眾，機緣下，買了一幅很心儀的唐卡。高僧賣給她時，也沒說甚麼，就是覺得有緣。卻原來，那是兩代法王的遺物，供奉了上百年，可說無價寶。她把唐卡放在去年逝世的老媽遺照和水果旁，因疫情關係，接近一年後才回去舊屋，發現走時供奉的水果，竟完好無缺不霉不爛的擱在那兒。

總體而言，感覺藏兄弟的許多思路，是單純而善良。聽了開發旅遊資源的事，若是漢人來諗，定必把最大利益放在最前。不過同時，當代讀書較多的藏兄弟也頗追貼新事物，例如既然開得藏式民宿，自然也活學現在的航拍和發抖音去宣傳。

當然，這朋友已是有點漢化（普通話算流利）且擁有不少資源的藏人。沿路往川西，地貌山形和條件都更蒼涼。但走到稻城亞丁旅遊區，則看到旅遊經濟給這區帶來的大改變。現在全國旅遊宣傳上，有兩個香格里拉，一個在雲南中甸迪慶，其實往北不遠處（但就變成在四川省內），稻城也有個香格里拉。後者海拔較高，更難去，所以沒那麼出名。但去到嚇一跳，無論鎮上市容、酒店規模、道路和基建狀況，可能因是這幾年才大開發，所以都相對先進。公路鋪得完整無缺好走，就連餐廳和公共設施等，都以為去了日本的現代舒適風格。

現在路綫一般是入景區，選長綫或短綫，去著名的神山環繞的牛奶海。沿途是剛修好的棧道，有洗手間，不像過往亂糟糟的自然景。民宿老闆說，每人門票二百多，人均花費三百多，一年下來單景區就以億計收入，當然有足夠資源投入。