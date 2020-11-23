「我剛才陪爸爸見糖尿科醫生，醫生督促他，若血糖仍控制不好，下一步就要打針注射胰島素，我正嘗試說服他來見你！」Miu歎口氣說：「真不明白，平日他多是在家吃，家中煮的餸菜也算清淡……」

我嘗試了解：「你爸爸屬正常體重還是超重？若超重的話，控制血糖第一步應由減重開始。」

Miu答：「不！他身形偏瘦，自去年初患上糖尿病，每餐只會吃小半碗飯，有時甚至不吃。」

我提醒她：「大眾常誤以為控制血糖，就是要減少吃飯；事實上，碳水化合物應佔我們全日總熱量攝取五成半至六成，長期攝取不足，不但令人感覺疲倦乏力，亦影響精神狀態，或致情緒不穩、抑鬱等。」

糖尿病者並非要戒食含醣份食物，要依據其血糖水平，亦即以篤手指的方法，參考用餐前後的血糖值，再由營養師計算每餐可進食的分量。

Miu點點頭：「我擔心他每餐吃得太少，他卻說沒問題，說肚餓的話，會多喝兩碗湯。我媽也經常說，不吃飯亦不要緊，多喝湯水可補充營養。」

我提醒她，根莖類植物如薯仔、紅蘿蔔、淮山、粉葛、蓮藕等；高澱粉質的植物如栗子、粟米、南瓜、茨實；豆類如眉豆、黃豆、赤小豆等，以及水果類如木瓜、蘋果、雪梨、無花果、蜜棗等，在煲煮過程中會不斷釋出醣份，以致老火湯並非零醣份或零熱量，多喝湯水，容易導致血糖急升，可說是高醣陷阱。

另一方面，如經常用牛尾、豬骨、家禽、雞腳等材料煲湯，動物脂肪亦會釋出於湯水中，過量攝取脂肪亦不利血糖控制。

Miu充滿疑惑：「那他不宜喝老火湯嗎？」

若湯料包含上述提及含醣份的食材，應以不多於一碗（中式飯碗，約300毫升）為限，實際飲用分量應按個別血糖情況而定。最理想的做法，是以瓜菜、瘦肉或豬𦟌煲湯，亦可加入海味如章魚、蝦米、瑤柱、蠔豉，以增添味道；想名貴一點，可放入花膠、海參、鮑魚、螺頭等，亦屬低脂、健康之選。