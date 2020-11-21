堵截輸入頻失誤 港府須緊急嚴密補牢

本港疫情又再惡化，多名專家都指第4波疫情已開始，且又如過去3次，都是輸入個案引發，凸顯入境防疫措施仍存大漏洞。港府有莫大的責任及要有決心，須盡快堵塞漏洞，做好每一個控疫環節，勿再心存僥倖，否則疫情只會沒完沒了，拖垮經濟，更苦了香港人。

澳台口岸把關嚴 指定酒店檢疫

昨天新增26宗確診，當中5宗輸入，21宗本地感染個案中有9宗源頭不明，另有逾40宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診個案包括主婦、學生，且出現多個感染群組，反映病毒已深入不同階層和社區，難以追蹤源頭，呼籲市民要小心，盡量取消不必要活動。

港府專家顧問袁國勇表示，根據現時趨勢，第4波疫情已開始，相信是由尼泊爾輸入個案所引發，當局須加強入境防疫措施。另一位專家顧問許樹昌推測，是有人探訪隔離檢疫的入境病患者後，再在社區播毒。

事實上，尼泊爾航空公司自10月起至今有3班航班，累計27名乘客確診，包括免檢疫的尼泊爾領事館職員。尼泊爾被列為高風險地區，乘客登機前須有檢測呈陰性報告及預訂港酒店確認書，但頻頻有人甫抵港便確診，不排除有人用假檢測證明來港醫疫，因尼泊爾和印度檢測及醫療設備不足，染疫後要負上高昂醫療費，而香港醫療系統在區內是較好。

環顧全球，香港是唯一反覆爆疫次數最多的地方，而且4次都是輸入個案引發。可是周邊地區，如澳門和台灣分別連續236天和221天本地零感染，皆因兩地政府以果斷措施控制第1波疫情後，做好各口岸的防疫措施，對來自高風險地區的旅客，不論身份，都送到指定抗疫酒店隔離14天，其間進行兩次病毒檢測，確保患者不會進入社區播毒。

反觀港府對多類人士進行豁免檢疫，即使上周五已收緊部分措施，但不少隱形病患者已進入社區播毒。即使現時所有入境者（內地除外）須在酒店強制檢疫，但仍存在漏洞。例如入境者可自行搭車到預約酒店隔離，期間有機會透過接觸將病毒傳給市民。在酒店檢疫期間，並沒有法例禁止親友探訪，而酒店也可能同時接待其他非檢疫人士，都增加了交叉感染，並將病毒帶進社區的風險。

持續甩漏頻爆疫 港難承受之痛

因此，港府須檢討現行入境措施，盡快堵塞所有漏洞，並參考澳台經驗，考慮設立控疫酒店專門接待檢疫人士，並安排專車接送，其間嚴禁外人探訪。

因應社區有很多隱形病人，建制派建議港府應推行強制全民檢測，才能達到清零目標，若防疫措施一味拖拉，最終只會拖垮經濟，認為長痛不如短痛，但特首林鄭月娥政府認為推行有難度，因涉及封城措施。其實在個別爆疫地區及高危羣組，實行強制檢疫，進行短時期嚴控出入，不作全面封堵，也未必是不可能的，政府應盡快與專家及有關團體，磋商研究，找出可行的辦法。

事實上，港府控疫不力，市民自發戴口罩，保持社交距離近10個月，但每次都因為政府在執行上出現甩漏或失誤，以致功敗垂成。本港第三季經濟稍見好轉苗頭，保就業計劃月底結束，現時又爆疫，再度收緊限聚措施，對社會及經濟造成更大傷害，恐招來更大民情反彈。持續爆疫為香港帶來無法承受之痛。因此，港府須盡快堵塞防疫漏洞，而立法會議員應發揮監察作用，要求政府切實做好，監督每一個環節，避免疫情輸入每隔幾個月便爆發一次，折騰市民。

責任編輯：楊雨